La Ciudad Vieja desbanca a Juan Flórez como barrio más rico de A Coruña

Un coche circula por la Ciudad Vieja Archivo El Ideal Gallego

Tras de varios años en los que el barrio de Juan Flórez podía presumir ser el más rico de A Coruña, la Ciudad Vieja, correspondiente al código 15001, recuperó el primer puesto en 2024, según la estadística de IRPF por códigos postales divulgada este jueves por la Agencia Tributaria.

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La estadística, que recoge información de las declaraciones de los barrios de los grandes municipios españoles -aquellos con más de 200.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones presentadas o una renta bruta agregada de más de 2.200 millones de euros-, refleja que la Ciudad Vieja tenía una renta bruta media de 117.970 euros por declarante de IRPF en 2024, muy por encima de la cifra del año anterior (53.354 euros). Un aumento que muchos justifican por por el llamado 'efecto Inditex', es decir, las distorsiones que se pueden producir por la presencia de las grandes fortunas ligadas a ese grupo empresarial.

Renta media

En segundo lugar aparece Juan Flórez-San Pablo, con 70.332 euros, después de que su renta bruta media creciese un 5,3 % respecto a 2023, cuando se situaba en 66.774 euros. En la lista destacan otros distritos coruñeses como el Ensanche (58.808 euros) y Falperra, Santa Lucía, Paseo de los Puentes y Santa Margarita (50.732 euros). La renta media del municipio de A Coruña en conjunto ascendió a 40.296 euros.

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En este sentido, A Coruña es de las principales ciudades gallegas la que cuenta con la renta media más alta de toda Galicia. En su conjunto, la renta bruta media de Vigo fue de 32.863 euros. Por encima se situó la del municipio de Santiago de Compostela, con 36.871 euros, aunque las diferencias entre barrios son menores. En este caso, los más caros fueron el Ensanche Sur-Centro Moderno (47.285 euros), Fontiñas-San Lázaro (43.631 euros) y Vista Alegre-Busto (43.025 euros).

La Agencia Tributaria también divulgó datos de las ciudades de Lugo y Ourense. En Lugo, con una renta bruta media de 32.332 euros, los barrios más adinerados fueron el casco histórico (40.752 euros) y Magoi, Universidad y Suroeste (36.001 euros). Ourense registró una renta media de 30.722 euros en el conjunto del municipio, pero destacó especialmente el barrio de Hospital, Cosaga, Parque San Lázaro y Parque Alameda (45.223 euros), seguido de O Carroleiro, Ceboliño, Botánico de Montealegre y San Francisco (34.717 euros).