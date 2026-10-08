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A Coruña

La ciudad se mira a sí misma: comienza Atmósferas, el festival de arquitectura efímera

Los montajes podrán verse en ocho puntos del centro de A Coruña durante todo el fin de semana

Abel Peña
Abel Peña
08/10/2026 23:57
Montaje de espejos en la plaza de España
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Los coruñeses podrán sorprenderse al recorrer esta noche las calles y plazas del centro porque, por segundo año, la Semana de la Arquitectura de A Coruña ofrece a los transeúntes la posibilidad de disfrutar de Atmósferas, su festival de arquitectura efímera.  Las ocho instalaciones previstas se encuentran en la plaza Marqués de San Martín, la de San Nicolás, la calle Voluntariado, la plaza de la Galera, el mercado de San Agustín y el entorno de la plaza de España.

El festival plantea la arquitectura como una disciplina capaz de provocar cambios temporales en la percepción del entorno a través del diseño. Atmósferas busca hacer visible una ciudad diferente y abrir nuevas posibilidades de uso e interpretación de los espacios públicos.

Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre

La inauguración de 'Coruña brutalista', en imágenes

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Son obra tanto de profesionales como de colectivos: Sinaldaba, Miguel Leiro, Nuria Prieto e a ONG Habitamos, además de las intervenciones realizadas por el alumnado de los centros participantes en el certamen. Un ejemplo de ello es la que se encuentra en la lágrima de San Roque, ‘Altar’, que parte de la memoria de la antigua Capilla de San Roque, que en otro tiempo ocupaba este espacio. El autor es un alumno de la Escuela Pablo Picasso. Martín Búa. O el juego de espejos en la plaza de España de Sara Ambite, titulada ‘Mono no aware’.

Esta noche

A última hora de ayer se podían ver ya los montajes, algunos a medio completar, pero para contemplarlos en todo su esplendor habrá que esperar a esta noche, cuando se retiren las cintas y se encienda la iluminación. Hoy se va a celebrar la actividad ‘Aulas na rúa’, coordinada por Patricia Muñiz, coincidiendo con la apertura de las instalaciones del festival, que podrán visitarse hasta el domingo. Además, se organizarán visitas guiadas gratuitas para acercar al público estos proyectos.

Las obras buscan jugar con la percepción que los espectadores tienen de un enclave familiar

Comenzará a las ocho de la tarde en la plaza de España. Es la única ruta guiada de Atmósferas, pero para los amantes de la arquitectura, otras rutas guiadas continuarán durante todo el fin de semana: mañana a las 11.00 horas en la torre Costa Rica y a las 13.00 horas en la Lonja del Gran Sol. Pasado mañana, volverá a visitarse la torre Costa Rica, a las 10.00, a las 11.00 y las 19.30 horas. Todas las visitas son gratuitas, pero hay un límite de personas por grupo, así que para participar es necesario inscribirse en semanadaarquitectura2026@coruna.gal.

Obra Altar, en la Lágrima de San Roque

Festival Atmósferas

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Atmósferas forma parte de la séptima edición de la Semana de la Arquitectura, que se celebra del 5 al 11 de octubre con la arquitectura brutalista de A Coruña como eje principal. La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

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