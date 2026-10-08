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A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña apoya la internacionalización de las empresas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 16:23
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La Cámara de Comercio de A Coruña pone a disposición de las empresas de su demarcación un servicio de legalizaciones y visados de documentos comerciales, una herramienta que facilita los trámites requeridos en numerosas operaciones de comercio exterior.

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Este servicio está dirigido especialmente a empresas exportadoras que necesitan acreditar la validez de documentos como facturas, packing list (documento comercial y logístico obligatorio que detalla la cantidad, el peso, el contenido y las dimensiones de la mercancía en cada bulto de un envío) u otra documentación comercial para su presentación ante autoridades competentes o clientes de otros países, según explica el organismo cameral.

Facilidades

La Cámara de Comercio explica que la legalización y visado de estos documentos constituye un “requisito habitual” en determinados “mercados internacionales” y contribuye a aportar “seguridad y garantías” en las relaciones comerciales con el exterior.

“Con este servicio, la Cámara continúa apoyando la actividad internacional de las empresas coruñesas mediante recursos que facilitan su acceso a mercados exteriores y el cumplimiento de los trámites asociados a la exportación”, asegura la entidad.

Esta iniciativa forma parte del plan de apoyo a la internacionalización empresarial que promueve la entidad. Durante el último ejercicio, destinó 900.000 euros para facilitar la salida al exterior de las empresas.

En este periodo, la entidad organizó 30 acciones de promoción internacional en 17 países, en las que participaron 152 empresas, consolidando así su actividad en el ámbito exterior. Estas iniciativas incluyeron misiones comerciales multisectoriales y sectoriales, participaciones en ferias internacionales y encuentros profesionales.

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