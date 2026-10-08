Javier Veiga y Marta Hazas | "El móvil está siendo un arma de destrucción masiva para las parejas"

Marta hazas y Javier Veiga, en el teatro Colón German Barreiros

Javier Veiga y Marta Hazas vuelven al escenario para hacer reír, aunque los personajes de su último espectáculo, 'Un matrimonio sin filtros', no pasen precisamente por el mejor de sus momentos. A través del humor, vuelven a poner el foco en problemas del día a día y, sobre todo, en lo que un aparato como el teléfono móvil nos acaba desconectando de la realidad.

Tras el éxito del espectáculo en Madrid y de las primeras fechas de la gira por España, 'Un matrimonio sin filtros' llega este jueves 8 de octubre al teatro Colón (20.30 horas), donde repite el viernes 9 (20.30) y el sábado 10 (18.00 y 20.30). Mientras dejan listos los últimos detalles para el estreno en A Coruña, Veiga y Hazas abordan la obra, el éxito que está teniendo y cómo el humor también permite reflexión social.

¿Cómo surge este proyecto de ‘Un matrimonio sin filtros’?

Javier Veiga: Llevábamos tiempo queriendo volver a hacer teatro. Llevábamos ya como cuatro años, cuatro o cinco, desde nuestro espectáculo anterior y Marta estaba muy empeñada y me convenció en hacer una cosa solamente para los dos, o sea que es casi en ese sentido una obra por encargo (ríen), porque ella estaba convencidísima de hacer una cosa mano a mano. Yo, de hecho, primero me resistía porque no acababa de encontrar algo que me encajase bien para escribir una cosa solo de dos. Pero al final me convenció, me dejé convencer, y empecé a escribir esta historia. Pero ya te digo que fue un empeño claro de Marta, que tuvo la idea clara y tenía razón a la vista del resultado (ríe).

Es un espectáculo de comedia, pero, al mismo tiempo, es una suerte de drama para los dos personajes.

Marta Hazas: Sí, yo creo que lo bonito de las comedias, y a mí incluso como espectador lo que más me gusta, es cuando no es una pantomima o un chiste fácil de algo que a nadie le importa, sino que me gusta cuando a través de la comedia me hacen pensar o me están contando algo que me interesa y con lo que me puedo identificar. Y, además, en eso siempre somos un poco cabritos todos, que siempre el mal ajeno nos divierte cuando no son cosas muy gordas (ríe). Entonces, en ese sentido, yo creo que para mí lo importante de la comedia es estos personajes que están sufriendo mucho, pero con el público disfrutando de ese sufrimiento.

Además, en este caso, ponen el foco en algo bastante importante, que es lo obsesionados que llegamos a estar con los teléfonos móviles.

J.V: Sí, sí. Es un show de dos, pero hay un tercer personaje, que es el teléfono móvil en este caso, y la incomunicación que produce, ya no solo en las parejas, en cualquier tipo de relación. Particularmente en la pareja está siendo un arma de destrucción masiva (ríe). Realmente, en este espectáculo ponemos mucho el foco en eso, en lo mucho que tenemos puesta nuestra atención en el teléfono y lo que nos está dificultando tanto las relaciones, es algo que es una obviedad, pero reírnos un poco de ello y poner un espejo para que el público pueda ver que sí, que lo sabemos todos, pero lo seguimos haciendo. Y visto desde fuera, mira qué ridículo resulta.

¿Cómo ven de importante el humor para hacernos, precisamente, pensar en cosas importantes de nuestro día a día y reflexionar sobre ellas?

J.V: Para mí es que es la manera en que me gusta siempre contar historias. A mí me parece que para el público el humor funciona como una vaselina, que hace que cualquier cosa que tú quieras contar, desde el humor es más fácil porque una vez que uno está dispuesto a escuchar porque algo le divierte, ahí puedes contar cualquier cosa. A mí me gusta mucho el humor como vehículo y el humor para contar lo que quieres. Luego las cosas pueden interesarte más o menos o llegarte más un mensaje, entre comillas, tampoco tiene que ser un mensaje muy profundo, lo que tú quieras hablar, creo que a través del humor es una manera muy interesante de poder contar cualquier cosa.

El humor funciona como una vaselina, cualquier cosa que tú quieras contar, desde el humor es más fácil Javier Veiga

¿Cómo está siendo la acogida, tanto en Madrid como en el resto de la gira?

M.H: Pues en Madrid fueron seis meses, desde la segunda semana, de lleno, de ‘sold out’ todos los días, y ya llevamos como más de 170 funciones. La gira ya ha empezado y hemos estado por varios sitios, Valladolid, Salamanca, El Ejido… La verdad que estamos súper contentos con la respuesta del público y con los teatros llenos, que es que es increíble, o sea, eso es rock and roll.

J.V: Valladolid, Salamanca, El Ejido… me ha gustado.

M.H: Los últimos…

J.V: Ha sonado como a “Esa zona que viene siendo de Salamanca a El Ejido” (ríen).

Aprovechando ese viaje por lugares tan diferentes como Madrid, Salamanca, El Ejido, ahora Coruña… ¿ven muchas diferencias en el humor del público?

J.V: Hay diferencias, pero menos de la que uno podría pensar. O sea, realmente las diferencias están en si tomas una caña en un bar con un paisano, en la manera de relacionarte habrá mucha diferencia en el sentido del humor. Pero a la hora de ver un espectáculo de comedia, y un espectáculo que habla de sentimientos humanos, de problemas que nos afectan a todos, tendemos a parecernos todos mucho. Supongo que si lo hiciéramos en Groenlandia, también haría casi la misma gracia. De hecho, esta función ya están preparando versiones en Argentina, en Colombia, en México… y no tendrán que cambiar demasiado de la función porque todo va a dar a sitios muy comunes. Luego, sí hay algunas diferencias, hay veces que el público es más expresivo, otras menos, quizá el público castellano suele ser más seco al principio, pero más o menos todo el mundo ríe en los mismos sitios, llegan al mismo sitio las reacciones, prácticamente igual. También puede influir la cantidad de público, igual si son 80 personas puede que notes algo más, pero aquí en el Colón, que son más de 800 personas… realmente se parecen mucho a las más de 800 personas que lo vieron en Pamplona. Llega un momento que la estadística lo iguala todo.

Seguro que después de este hay otro, porque ya me da adicción lo del teatro Marta Hazas

Después de este espectáculo, ¿ya hay más proyectos en mente?

M.H: Bueno, es que con este proyecto volveremos a Madrid a hacer una segunda temporada y estaremos en el teatro Alcazar a partir del 11 de febrero. O sea que de momento este espectáculo todavía tiene bastante recorrido, aquí en Galicia vamos a hacer bastante gira también este trimestre, pero nos quedan sitios a los que ir, así que bueno, seguro que lo vamos a explotar más tiempo. Y también te digo que seguro que después de este hay otro, porque ya me da adicción lo del teatro (ríe).

J.V: Pero eso, tenemos proyectos audiovisuales que estamos desarrollando, pero serán de cara, seguro, al año que viene con suerte. Pero lo bueno del teatro es que nos permite, en paralelo, continuar también con la productora, con los productos audiovisuales que tenemos en marcha, y bueno, pues mientras, entre gira y gira, entre tren y tren, el ordenador sigue funcionando.

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