Inés Rey visita la fábrica de Coca-Cola en A Coruña para conocer su actividad y su compromiso con el territorio

Inés Rey visita la fábrica de Coca-Cola en A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó la fábrica de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) en la ciudad para conocer de primera mano su actividad industrial, así como los principales proyectos que la compañía desarrolla en materia de sostenibilidad, empleo y apoyo a las comunidades locales.

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El encuentro, conducido por Lorena Gallego, jefa de la planta de CCEP en A Coruña, incluyó una presentación de la compañía y un recorrido por la zona de producción de la planta, donde trabajan 158 personas y que dispone de tres líneas de producción, destinadas a vidrio retornable, latas y PET. Desde estas instalaciones se elaboran 36 sabores, en diferentes formatos y presentaciones, para su posterior distribución.

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CCEP presentó asimismo su estrategia de sostenibilidad, integrada en el conjunto de su actividad y articulada en ámbitos como los envases, el agua y la naturaleza, el clima y las comunidades. La compañía trabaja, entre otros objetivos, en la circularidad de los envases, la reducción de emisiones vinculadas a sus operaciones y su cadena de valor, la gestión sostenible del agua y la generación de impacto positivo en los territorios en los que desarrolla su actividad.

María Troncoso, responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de la región Noroeste CCEP, ha presentado algunos de los programas con los que Coca-Cola desarrolla su compromiso social y ambiental en Galicia y en el conjunto de España. Entre ellos se encuentran GIRA Jóvenes, que ofrece formación a jóvenes de entre 16 y 30 años para mejorar sus oportunidades laborales; y GIRA Mujeres, iniciativa para impulsar el emprendimiento femenino y contribuir al desarrollo económico y social de los territorios.

En el ámbito ambiental, Coca-Cola desarrolla Mares Circulares, centrado en la conservación de mares y océanos desde la ciencia, la innovación, la sensibilización y la colaboración público-privada. Entre 2018 y 2025, el programa ha desarrollado 939 actuaciones en playas y entornos acuáticos, ha movilizado a 61.670 voluntarios y ha formado a más de 101.500 personas.

A ellos se suma Hostelería #PorElClima, iniciativa que trabaja junto al sector hostelero para facilitar la puesta en marcha de medidas frente al cambio climático. La plataforma cuenta ya con más de 20.000 establecimientos adheridos, que han desarrollado más de 325.000 acciones por el clima.