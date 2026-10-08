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Inés Rey habla sobre la subasta de los bienes del pazo de Meirás
A Coruña

Inés Rey, sobre Meirás: "Los Franco no han trabajado en toda su vida"

La alcaldesa estalló contra el comportamiento de la familia del dictador esta mañana

Abel Peña
Abel Peña
08/10/2026 13:12

Cuestionada sobre si los bienes que la familia Franco ha retirado del pazo de Meirás y subastado son públicos, la alcaldesa fue tajante: "Todos son bienes públicos, los Franco no han trabajado en toda su vida, y todo lo que tienen es lo que han robado durante la dictadura, cuando el caudillo entendía que todo era suyo"

Inés Rey hizo estas declaraciones tras finalizar la presentación del Datafórum IA en María Pita. A medida que hablaba, subía el tono: "Además de cobrar las rentas de todos esos garajes que se quedaron en el barrio de Salamanca ¿Qué trabajo tienen? No tienen vergüenza. Ya estamos aguantando a la tercera generación. Se han quedado todo, lo expoliaron. No hay más que ir a ver la casa Cornide, que se llevaron hasta los embellecedores de los enchufes". 

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Según ella, en una democracia avanzada, la familia de un dictador se habría cambiado el nombre. "Aquí se lo cambian al revés, para ponerse el Franco primero", recriminó. 

"Que en un país europeo tengamos todavía muertos en la cuneta mientras esta gente se sigue forrando subastando bienes que son de todos me parece una burla a la democracia, y a los españoles", declaró, tajante, para concluir: "Y me quedo corta". 

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