Inditex descubre los secretos del "nuevo concepto de tienda" de Oysho en A Coruña

Tienda de Oysho de la plaza de Lugo, en A Coruña Germaán Barreiros

La marca de moda del grupo Inditex especializada en ropa deportiva técnica y prendas de tiempo libre, Oysho, ha reabierto su establecimiento de la plaza de Lugo, en el centro de A Coruña, tras más de dos meses de obras. Desde las 11.00 horas de este jueves, los clientes han podido volver y conocer, tal y como lo denomina la compañía, el "nuevo concepto de tienda".

La actuación realizada redefine la experiencia de compra de sus clientes. El renovado espacio destaca por apostar por la innovación técnica, el diseño y la sostenibilidad.

Uno de los rincones más llamativos del local tras su remodelación es una cabina de lluvia que pone a prueba la alta resistencia al agua y la impermeabilidad de las prendas exteriores de la marca.

La información para los compradores es clave en este local de Oysho. Hay diversos expositores informativos que detallan los sistemas de aislamiento térmico de sus colecciones, como el uso de tejidos con tecnología Fellex con Aerogel, diseñados para soportar temperaturas extremas manteniendo la ligereza. De hecho, se pueden leer descripciones como "ligero de alto aislamiento frente al frío" o "máxima ligereza y aislamiento frente al frío y la lluvia".

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El establecimiento se compone de dos espacios principales, en los que se distribuyen las colecciones de yoga, running, fitness y prendas de abrigo. En la más próxima a la entrada principal, un mueble central estructura el lugar con la incorporación de las prendas icónicas de la marca.

Como producto destacado, el Oysho de la plaza de Lugo ya cuenta con el nuevo producto estrella lanzado por Inditex: las Zapatillas running OY/RC 1000, definidas por la marca como zapatillas de competición desarrolladas para maximizar "el rendimiento en carrera". "Ligera, reactiva y estable para ofrecer una transición eficiente y dinámica en cada zancada".

Como en otros locales de Inditex, esta tienda también dispone de las cajas de pago asistidas, que cuentan con personal para atender a los clientes en el momento de abonar el precio de las prendas.