Hace 25 años |Un fuerte temporal de lluvia y viento dejó sin procesión a la Virgen del Rosario

El temporal dejó algunos destrozos, hace 25 años, en la ciudad Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001 un fuerte temporal de lluvia y viento que azotó la ciudad y el área metropolitana dejó sin procesión a la Virgen del Rosario y además Estados Unidos bombardeó Afganistán; hace 50 años, en 1976, robaron de un camión, en la ronda de Outeiro, treinta docenas de huevos, mercancía valorada en 20.000 pesetas; y hace 100 años en 1926 salió a subasta la obra de construcción del muelle de trasatlánticos y de un muro y terraplén en la playa de San Diego.

Portada de El Ideal Gallego del 08 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | La Virgen del Rosario, sin procesión y EEUU bombardea Afganistán

El temporal de viento y lluvia que invadió ayer la ciudad obligó a la Policía Local a suspender la tradicional procesión en honor a la Virgen del Rosario, que iba a comenzar a las seis de la tarde. El viento causó estragos en diversos sitios de la ciudad, con la caída de antenas, ramas, carteles luminosos, contenedores y uralitas. El suceso más grave ocurrió en la Sagrada Familia con la caída de varios tablones de madera desde un andamio que causaron destrozos en dos coches. En el área metropolitana se sucedieron la caída de ramas en carreteras. Así la Virgen del Rosario se quedó sin procesión, que fue sustituida por una misa.

Por otro lado, el presidente George W. Bush ordenó una acción militar de castigo con misiles y bombardeos en Afganistán para impedir que este país sea usado para fines terroristas y por amparar a la organización terrorista de Osama Bin Laden. Las primeras oleadas de ataques en Afganistán se centraron en las defensas antiaéreas y centros de mando para permitir a continuación llevar a cabo una serie de operaciones antiterroristas.

Portada de El Ideal Gallego del 08 de octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Roban más de 5000 huevos de un camión en la Ronda de Outeiro

El conductor de un camión dedicado al transporte de mercancías, de la empresa Gabriel Iglesias, denunció en la Jefatura Superior de Policía que entre las ocho de la tarde del miércoles y las nueve horas de ayer, personas desconocidas entraron en el camión “Pegaso”, y después de desatar las lonas que lo cubrían, se apoderaron de 16 cajas que contenían 30 docenas de huevos cada una, un total de 5760 huevos. El denunciante, José Freire Rodeiro, valora la mercancía en 20.000 pesetas. El camión había sido aparcado en la Ronda de Outeiro.

Por otra parte, una vecina de Ronda de Outeiro, de 32 años, se cayó del autobús número 64 en San Pedro de Visma, que hace el recorrido por la Avenida de Rubine y Juana de Vega, al arrancar éste en la parada de la Plaza de Pontevedra, a la altura del Banco Simeón. Como consecuencia de la caída, sufrió una fuerte contusión en la región glútea derecha.

También los bomberos municipales fueron requeridos para rescatar a una niña que se hallaba atrapada en el ascensor de su casa en la Ronda de Outeiro, edificio Torre del Pinar.

Portada de El Ideal Gallego del 08 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Sale a subasta la obra de construcción del muelle de trasatlánticos

Se publica en el “Boletín Oficial” de la provincia el oportuno pliego de condiciones para la adjudicación de la subasta de las obras de construcción del muelle destinado al servicio de trasatlánticos, y de un muro y terraplén sobre la playa de San Diego del puerto de La Coruña.

El presupuesto de contrata asciende a la importantísima suma de 15.998.911,58 pesetas. La subasta, como también es sabido, tendrá efecto el día 3 del próximo mes de enero, fecha señalada por la Dirección general de obras públicas.

Las proposiciones serán admitidas desde hoy hasta el 29 de diciembre, en el negociado correspondiente del Ministerio de Fomento y en todas las jefaturas de obras públicas, durante el plazo que se fija, los días hábiles y a horas de oficina.

Por otra parte termina la solemne novena que en honor del Santo Ángel Patrón Apostolado de enfermos viene celebrándose en la iglesia parroquial de San Jorge. Tendrá lugar una misa a las que asistirán los socios de dicho Apostolado y durante el acto se tocará el órgano.