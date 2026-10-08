Evacuado a A Coruña un pasajero británico de un crucero que iba de Southampton a Leixoes

Aeropuerto de Alvedro Germán Barreiros

Salvamento Marítimo ha evacuado este jueves hasta el aeropuerto coruñés de Alvedro a un pasajero británico de 82 años del crucero Celebrity Apex, que navegaba de Southampton a Leixoes.

Según ha detallado el departamento de emergencias, el buque solicitó la evacuación médica cuando se encontraba a 435 kilómetros de la costa. Así, el Centro de Coordinación de Salvamento Fisterra coordinó la operación para realizarla en un punto más cercano, en concreto, a 333 kilómetros.

De este modo, el helicóptero Helimer 402 de Salvamento ha acudido al punto donde se encontraba el crucero y ha evacuado al octogenario a Alvedro.