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A Coruña

Evacuado a A Coruña un pasajero británico de un crucero que iba de Southampton a Leixoes

Europa Press
08/10/2026 20:42
Aeropuerto de Alvedro
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Germán Barreiros
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Salvamento Marítimo ha evacuado este jueves hasta el aeropuerto coruñés de Alvedro a un pasajero británico de 82 años del crucero Celebrity Apex, que navegaba de Southampton a Leixoes.

Según ha detallado el departamento de emergencias, el buque solicitó la evacuación médica cuando se encontraba a 435 kilómetros de la costa. Así, el Centro de Coordinación de Salvamento Fisterra coordinó la operación para realizarla en un punto más cercano, en concreto, a 333 kilómetros.

De este modo, el helicóptero Helimer 402 de Salvamento ha acudido al punto donde se encontraba el crucero y ha evacuado al octogenario a Alvedro.

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