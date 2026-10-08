El sector del transporte coruñés resiste pese a los precios del diésel

Camiones estacionados en un polígono industrial de A Coruña Germán Barreiros

La cuesta de enero parece haberse adelantado un trimestre, a medida que los precios, impulsados por el encarecimiento de combustible, no dejan de subir. “Nosotros, los del transporte, lo notamos primero siempre, cuando las cosas van bien o cuando van mal”, apunta Lucía Loureiro, presidenta de Acotrades (Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionales y Especiales). Sin embargo, a pesar de la presión que supone, el sector coruñés está aguantando.

Sin embargo, Loureiro asegura que está cayendo la demanda en A Coruña, y que este fenómeno se notará aún más en los próximos meses. “Cada vez transportamos menos mercancía pero no lo notamos en la carga de trabajo porque somos pocos transportistas. Pero hay empresas con varios camiones parados”, explica. Por supuesto, está el problema de la falta de profesionales del sector, endémica como en muchos otros.

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Pero para Loureiro es algo más. “No solo es que esté subiendo el precio del gasoil, es que también está subiendo mucho el adblue”, explica. Este aditivo debe añadirse al depósito (dura una semana o semana y media, dependiendo de la cantidad) para disminuir las emisiones contaminantes. “Ya estamos repercutiendo el precio a los clientes. Es necesario, si queremos seguir trabajando, aunque no queramos sangrar a la gente”, explica la portavoz de Acotrades.

A junio de este año en toda la comunidad autónoma se encontraban registradas 6.710 empresas de transporte público de mercancías, de las que 4.419 eran de transporte pesado. En comparación con diciembre hay diez empresas más, señala Acotrades. Sin embargo, el número de camiones ya ha caído.

5.763 camiones estaban matriculados en A Coruña el año pasado, según la DGT, un descenso de más del 8% en cinco años

En A Coruña el descenso ha sido gradual pero constante, pasando de las 6.291 matrículas registradas por la DGT en 2020 a las 5.763 del año pasado. Es decir, un descenso del 8,4%. Para Loureiro, la razón es evidente: el sector está en crisis y la inflación se deja sentir. “Hay menos mercancía”, señala, tajante.

Por supuesto, a medida que se acerca la Navidad, se espera un aumento del consumo y del trabajo para los camioneros, pero con el alza en los costes, puede no ser una época tan provechosa como otros años. “La economía no acompaña tanto”, advierte Loureiro.