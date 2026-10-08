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A Coruña

El Mercado das Nubes de Otoño vuelve a A Coruña con más de 65 propuestas, música y gastronomía

Regresa a la plaza de San Agustín del 9 al 11 de octubre con marcas locales

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 12:31
San Agustín acogió una nueva edición del Mercado das Nubes
San Agustín acogió una nueva edición del Mercado das Nubes
Patricia G. Fraga
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El Mercado das Nubes de Otoño vuelve a A Coruña tras el verano para llenar de creatividad, diseño y propuestas originales la plaza de San Agustín durante todo el fin de semana del 9 al 11 de octubre. 

La nueva edición mantiene la filosofía de este mercado urbano, que apuesta por un consumo más sostenible y responsable y por dar visibilidad al talento, la creatividad y la diversidad de proyectos que nacen en el entorno local. 

Durante tres días, más de 65 marcas, emprendimientos y proyectos ocuparán el Mercado Municipal de San Agustín con propuestas vinculadas al diseño, la creación y la proximidad. Moda y ropa, piezas vintage, fotografía, complementos, joyería, diseño gráfico, ilustración, arte, cosmética natural, decoración, gastronomía gourmet, artesanía y proyectos de carácter solidario forman parte de una programación pensada para descubrir iniciativas diferentes y apoyar el pequeño comercio y el talento creativo.

La gastronomía volverá a ser uno de los atractivos del Mercado das Nubes gracias a la experiencia Maridajes KmC, una propuesta de Estrella Galicia que combinará sus cervezas con productos procedentes de la propia plaza de San Agustín.

Los platos estarán elaborados por cocineros de la Asociación Coruña Cocina, que en esta ocasión contará con Pablo Gallego y José Mago, de Lagar da Estrella, para ofrecer diferentes maridajes durante el fin de semana.

La programación musical será otro de los protagonistas de esta edición, con cuatro actuaciones repartidas entre las sesiones vermú y los tardeos.

El viernes 9 de octubre, el mercado arrancará su primer tardeo con Javi Regueiro.

El sábado 10, la sesión vermú contará con José Brea y Miguelón, mientras que por la tarde será el turno de Diana Pombo.

El domingo 11, la sesión vermú correrá a cargo de Erick LePeich, poniendo música al último día del mercado.

Además, el domingo a las 12.30 horas, Swing Revolta invitará a los asistentes a bailar en el propio mercado, en una actividad abierta a quienes quieran sumarse y disfrutar del ambiente.

El Mercado das Nubes contará asimismo con una zona infantil permanente, pensada para que los niños puedan disfrutar de su propia experiencia dentro del mercado mientras las familias recorren las diferentes propuestas.

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