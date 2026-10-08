El Ayuntamiento de A Coruña media para evitar el desahucio de una comunidad en Gramela

GermÃ¡n. vecinos avenida gramela 30 German Barreiros

Toda una comunidad en la avenida Gramela debe abandonar sus hogares tras una viso por parte de la inmobiliaria propietaria del edificio, así que le Ayuntamiento se ha puesto en contacto con los afectados. La alcaldesa, Inés Rey, señaló hoy que la posición municipal es de “garantir o acceso á vivenda” y que la Concejalía de Bienestar Social está hablando no solo con los afectados, sino también con los propietarios, para evitar desahucios en caso de vulnerabilidad.

“Que ninguén se quede sen un teito e sen unha vivenda digna é un dos obxectivos que estamos a defender”, insistió Rey. Por su parte, uno de los afectados, Juan Lesta. reconoció que mantuvieron una reunión con representantes de la Concejalía de Bienestar Social, de la que es responsable Nereida Canosa, hace dos días, aunque dicha reunión no fue más que un toma de contacto.

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Eso sí, reconoce que hay dos o tres personas en su comunidad, situada en el número 30 de la avenida Gramela, en Agra do Orzán, que entraría dentro de la categoría de “vulnerable”. Aunque quiso andarse con pies de plomo al tratarse de circunstancias personales, reconoció que hay entre ellos personas muy mayores, que tendrían dificultades para encontrar otra vivienda.

Por otro lado, Lesta recuerda que su comunidad no es la única que se encuentra en esta situación, porque la inmobiliaria cuenta con varios otros inmuebles que ha comprado recientemente y que también quiere vaciar de inquilinos.