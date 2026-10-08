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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña media para evitar el desahucio de una comunidad en Gramela

La Concejalía de Bienestar se reunió con los afectados hace un par de días para informarse

Abel Peña
Abel Peña
08/10/2026 14:27
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Toda una comunidad en la avenida Gramela debe abandonar sus hogares tras una viso por parte de la inmobiliaria propietaria del edificio, así que le Ayuntamiento se ha puesto en contacto con los afectados. La alcaldesa, Inés Rey, señaló hoy que la posición municipal es de “garantir o acceso á vivenda” y que la Concejalía de Bienestar Social está hablando no solo con los afectados, sino también con los propietarios, para evitar desahucios en caso de vulnerabilidad.

Que ninguén se quede sen un teito e sen unha vivenda digna é un dos obxectivos que estamos a defender”, insistió Rey. Por su parte, uno de los afectados, Juan Lesta. reconoció que mantuvieron una reunión con representantes de la Concejalía de Bienestar Social, de la que es responsable Nereida Canosa, hace dos días, aunque dicha reunión no fue más que un toma de contacto. 

Vecinos del número 30 de la avenida Gramela, ayer, frente a su portal | germán barreiros

Una comunidad de A Coruña se aferra a la zona tensionada para evitar un desahucio

Más información

Eso sí, reconoce que hay dos  o tres personas en su comunidad, situada en el número 30 de la avenida Gramela, en Agra do Orzán, que entraría dentro de la categoría de “vulnerable”. Aunque quiso andarse con pies de plomo al tratarse de circunstancias personales, reconoció que hay entre ellos personas muy mayores, que tendrían dificultades para encontrar otra vivienda

Por otro lado, Lesta recuerda que su comunidad no es la única que se encuentra en esta situación, porque la inmobiliaria cuenta con varios otros inmuebles que ha comprado recientemente y que también quiere vaciar de inquilinos.

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