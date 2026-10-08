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A Coruña

‘Datafórum’ reunirá este mes a más de 180 expertos en digitalización y Justicia

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 19:50
Inés Rey y Manuel Olmedo, ayer, en el ayuntamiento
Inés Rey y Manuel Olmedo, ayer, en el ayuntamiento
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La alcaldesa, Inés Rey, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, y el decano de Derecho en la UDC, Xulio Ferreiro, presentaron ayer en el palacio de María Pita el gran evento anual sobre la transformación digital de la Justicia, el ‘Datafórum’, que celebrará su quinta edición en A Coruña del 21 al 23 de octubre y que reunirá a 180 expertos en digitalización y Justicia y más de un millar de asistentes, en su mayor parte profesionales del sector jurídico.

“Este ‘Datafórum’ contará con poñentes de moi diversos ámbitos que afondarán, con rigor, nos diversos avances que afectan á xustiza. Desde a IA, que fai nacer inmensas oportunidades de progreso, ata o ámbito da comunicación e o xornalismo, fundamentais para esclarecer as verdades cando estas son cada vez menos evidentes”, subrayó Rey.

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En su intervención, el secretario de Estado, Manuel Olmedo, defendió que la transformación digital de la Justicia debe avanzar siempre de la mano de la protección de los derechos fundamentales. Subrayó que la IA y los datos ofrecen grandes oportunidades para mejorar este servicio público y que la tecnología debe estar siempre al servicio de las personas y bajo supervisión humana.

El congreso abordará cuestiones clave para el presente y el futuro de la Justicia, como la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías para agilizar el servicio público. Además del ministro Félix Bolaños, el programa contará con otros relatores destacados como José Ignacio Latorre, uno de los mayores expertos mundiales en IA; la directora general de IA del Gobierno, Aleida Alcaide; o el catedrático en Derecho Procesal, Jordi Nieva, entre otros.

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