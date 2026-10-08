Coruña Imposible |Crónica del Riazor que soñó Peter Eisenman, “el estadio más bonito del mundo” según Lendoiro

Recreación del estadio con el proyecto del arquitecto Eisenman Eisenman Architects

Ninguno de los cambios que han hecho evolucionar al estadio de Riazor poco a poco, a lo largo del presente siglo, se parecen al peculiar proyecto que propuso el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. El norteamericano, que en 1999 diseñó el futuro Gaiás santiagués, lanzó en 2001 un diseño vanguardista que nunca se llevó finalmente a cabo. Para el entonces presidente del Dépor y principal impulsor del proyecto, Augusto César Lendoiro, “habría sido el estadio más bonito del mundo”.

El proyecto fue bautizado popularmente como el ‘Guggenheim del fútbol’. El arquitecto, que visitó A Coruña para estudiar su propuesta, quedó maravillado ante la belleza de las playas y del entorno próximo a Riazor, con lo que buscó dar vida a un diseño que unía el estadio con el mar. “En realidad no solo era una actuación sobre el estadio, sino sobre toda una zona urbanística”, explica Lendoiro.

La idea era unir fútbol y mar a través de un enorme corredor que habría atravesado desde el estadio hasta la propia playa de Riazor. Dentro del corredor jardines, tiendas, un hotel, instalaciones deportivas y hasta un cine tenían cabida en el plan de Eisenman, que contemplaba que Riazor cobrase vida mucho más allá de los partidos cada quince días. “Iba a cambiar por completo toda la zona, que tristemente está bastante abandonada”, lamenta Lendoiro.

Coruña Imposible | El mural religioso que Lugrís nunca llegó a pintar en San Pedro de Visma Más información

“La base partía de que nosotros queríamos tener un estadio con capacidad para 40.000 espectadores, porque era lo que te daba la posibilidad de optar a las grandes competiciones”, justifica el antiguo presidente. “Ahora que todos hablamos de una España campeona del mundo, tener un estadio de 40.000 espectadores te permite competir con estadios como el del Athletic Club o el Atlético de Madrid, que siempre optan a ser sede de competiciones grandes. En aquel momento por ejemplo se hablaba mucho de la Eurocopa de 2004, que estuvimos a punto de organizar con Portugal, que finalmente se la llevó”, comenta. Y afirma que, si se hubiese construido, A Coruña no se habría perdido el Mundial 2030.

“Esa idea se encontró con la persona idónea para el proyecto, Eisenman, y el estadio encima lo pagaba la Xunta, porque la Cidade da Cultura había generado que otras ciudades demandasen proyectos. Para A Coruña, la Xunta decidió este proyecto de gran altura, que nosotros siempre llamamos el ‘Guggenheim’ coruñés”, rememora Lendoiro. Con una capacidad proyectada de hasta 36.000 espectadores, el proyecto, asimismo, ofrecía facilidades logísticas como que el Dépor pudiese seguir jugando allí en diversas fases de la obra.

Coruña insólita | Los Flatiron coruñeses Más información

Quien difirió fue el Ayuntamiento. La grandiosa obra, que partía de un coste inicial de 141 millones de euros, preveía destruir, entre otras cosas, el Palacio de los Deportes y la plaza de Portugal. “Lo conocían porque salía en los medios, pero nunca nos permitieron presentárselo oficialmente. Eso era vital porque son los propietarios del campo y porque involucraba a toda la zona del alrededor, el proyecto preveía por ejemplo levantar un hotel con vistas a la Torre de Hércules donde está la plaza de Portugal”, comenta. “De hecho, pusieron en marcha el proyecto de la Casa del Agua para evitar que saliese esto adelante, cuando podrían haber coexistido”, dice el expresidente deportivista.

Insiste en que habría sido el estadio más bonito del mundo: “Desde la zona de Marathón, que iba más alta que la contraria, se habría visto el mar de fondo, que se podría haber enfocado en televisión”. “Eisenman estaba encantado y nuestra relación con él fue extraordinaria, pero por el proyecto, que estaba muy avanzado ya, el único pago que recibió fue una camiseta firmada por Djalminha”, bromea.