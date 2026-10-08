Bodegas Cancelo: un ‘club social’ en A Coruña con más de seis décadas de servicio

Juan, camarero de Bodegas Cancelo, atiende este jueves a un cliente Javier Alborés

Camino de los 65 años de historia, podría decirse que si Bodegas Cancelo fuese un trabajador todavía no tendría derecho a jubilarse. Para felicidad de su legión de fans. Sin embargo, si se echa la cuenta en 'años hosteleros'. lo cierto es que el enxebre local del número 25 de Pascal Veiga entra por historia y tradición en un selecto club de clásicos coruñeses. También por personalidad, porque puede considerarse prácticamente la 'tasca total', con todos los elementos exigibles: mucha madera, estantes para reliquias, vino por doquier, un acceso 'tramposo' con escaleras, clientes más antiguos que los muebles y, como dirían los neófitos, mucho aurea.

La madre de todas las tascas de A Coruña Más información

Porque, al contrario que muchas de las efímeras nuevas aperturas, lo esencial de una tasca o bodega de siempre es el ambiente. Y en eso el Cancelo funciona de embajador. Lo saben de sobra Óscar y César, desde 2023 los propietarios de un bar del que eran fans y en el que la jubilación de sus propietarios históricos les llevó a cumplir un sueño. Dos hosteleros con experiencia, pero también con las ideas muy claras: no tocar lo que funciona. Así lo confirman sus propios trabajadores. "Muchos saben que los dueños llevan 3 años, pero lo que sigue contando son los 70 del local", indican en el ajetreado turno de jueves por la tarde. "Es una bodega de muchos clientes, en realidad un club social de gente que viene todos los días a transmitir alegría, y en que todos saben lo que toman. Es todo tan tradicional que no gusta que se cambie ni la marca de vino", añade.

Dobao: la tasca reina de las previas del Dépor, donde comer 'las del pulpo' a precio de ganga Más información

En la carta, de manera permanente, hay combinación de caliente y frío. No fallan un solo día los callos (la receta es la misma desde 1963), pero tampoco el chorizo al vino, el paté de pato a la pimienta o los pimientas con ventresca. La cecina y los postres son agregados de la nueva propiedad, en la que el curiosamente una de las partes es un experto cortador de jamón. Y precisamente eso, jamones, es lo que cuelga del techo y llama la atención de los turistas.

Porque Bodegas Cancelo es también un lugar para enseñar. En pleno corazón del Agra do Orzán, el barrio más multicutural de A Coruña, ha conseguido ganar adeptos entre la comunidad migrante, que le ha cogido el gusto a eso de la 'cunquiña e chicharróns'. También unos cuantos cruceristas y viajeros que zizaguean por los recovecos de la ruta estándar. "Cada vez viene más gente de fuera, extranjera, y cruceristas que buscan algo auténtico. Incluso, cuando hay fútbol, se notan las aficiones visitantes", expresan mientras siguen volando tablas y jarras a las relajadas conversaciones de las mesas y barriles.

Por cierto, aunque no tiene televisión, sí es de las pocas tascas tradicionales con presencia en redes sociales. Algo que muchos de los habituales denostan, pero que siempre está bien para ganar adeptos entre los que, cuando peinen canas, seguro hablarán maravillas del Cancelo.