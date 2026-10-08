Bibiana Candia | "Lo que le pasaba a las cigarreras se trataba con arrogancia, tratándolas casi como salvajes"

Bibiana Candia, con las playas de Orzán y Riazor detrás de ella Carlota Blanco

En su primera aventura en el mundo de la novela, 'Azucre', Bibiana Candia (A Coruña, 1977), viajó a ultramar para acompañar a los gallegos en Cuba en el siglo XIX. Ahora, de algún modo, vuelve a casa para visitar a aquellas cigarreras de A Coruña que, en pleno siglo XIX, decidieron plantarse y organizar una protesta contra las máquinas que les estaban quitando el trabajo y su sustento.

Candia publica 'Lar' (Alfaguara), una novela que presenta este jueves en la librería Moito Conto y que aborda a aquellas cigarreras que dijeron basta, teniendo en cuenta los problemas del día a día que seguían acarreando y que resuenan incluso en pleno siglo XXI.

¿Cómo nace ‘Lar’? Porque surge mientras escribía ‘Azucre’...

Pues, en realidad, la idea de escribir esta novela surge en mitad de la escritura de ‘Azucre’. De hecho, yo al principio pensaba que ‘Azucre’ iba a ser una novela autocontenida que yo iba a hacer y ya está, porque me había obsesionado con la historia, porque me parecía muy interesante y me pareció muy importante contarla. Y en mitad de la escritura me di cuenta de que las fechas en las que pasaba el caso de ‘Azucre’, de los gallegos que eran llevados a Cuba, etc. y este caso de las cigarreras, que aquí en Coruña es bastante conocido y lo tenemos muy metido en la memoria popular, tenía una diferencia básicamente de un año entre entre uno y otro. El hecho de que uno ocurriese en ultramar y el otro ocurriese aquí y que aquí se recibiesen las mercancías de ultramar me parecía súper interesante. De repente, los dos sucesos cobraban una dimensión distinta, mucho más amplia. Y, además, hay que sumar que en ese momento yo me doy cuenta de estoy descubriendo una voz literaria dentro de mí misma que yo no sabía que tenía y que es mucho más amplia de lo que yo pensaba en un primer momento. Y ahí me di cuenta de que no, esto no iba a ser apenas una novela, estoy dentro de un proyecto mucho más grande, que lo que he tratado de hacer es construir una mitología moderna donde los héroes de esta mitología aquí no son príncipes, no son aristócratas, aquí los héroes son colectivos y aquí los héroes son obreros, son trabajadores. Son personas que durante durante siglos no han podido contar sus historias, justamente porque los relatos oficiales los trataban como a un grupo sin cara y, de repente, la literatura nos da un espacio muy grande para darles dignidad y para enseñarnos también a nosotros, desde este lado de la historia, que la historia no es una línea recta, que el pasado no queda atrás, sino que el pasado nos persigue y que el tiempo es una espiral. Los mismos dilemas que en un momento afrontaron gente del pasado, en el siglo XIX, nos atrapan en nuestro momento actual y eso creo que también es muy importante que lo tengamos en cuenta.

Como decía, en A Coruña, la historia de las cigarreras la tenemos muy presente, pero normalmente todos llegamos a ellas de una manera muy diferente. Algunos se sorprenden con el edificio de la antigua fábrica de tabacos, otros tenían familia que había trabajado allí… En su caso, como coruñesa, cómo fue el primer contacto con el mundo de las cigarreras de A Coruña?

Yo no tengo familia de cigarreras, porque es una cosa que me preguntan mucho estos días (sonríe). Yo soy del Barrio de las Flores, yo tenía una vecina que era cigarrera y que, además, siempre se decía como con mucho respeto: “Ella fue cigarrera”. Yo llegué más por el edificio, porque yo iba mucho por la Palloza y luego ya investigando en la historia de la época, sobre todo, entrando mucho más a fondo en la historia de la época. Yo había escuchado aquella historia de que las cigarreras un día se enfrentaron y montaron un motín y tal, pero realmente no había entrado a fondo, históricamente, en el caso. Fue más, como te digo, dentro del del descubrimiento de ‘Azucre’, o sea, empezar a abrir caminos históricos y entender el contexto, porque para contar una novela no vale con que cuentes el hecho histórico concreto, sino que tienes que entender qué estaba pasando en ese momento, de qué se hablaba en la prensa, cuáles son las preocupaciones de la época… Entonces, pues lo amplías un poco cinco años arriba, cinco años abajo, para ver dónde estás. Y ahí fue donde las piezas empezaron a encajar realmente.

Teniendo en cuenta ese respeto que menciona hacia las cigarreras que existe aún a día de hoy y viendo cómo se trató en su momento aquella protesta, ridiculizándola, incluso en la prensa, ¿cree que hoy somos conscientes de lo que significó aquello? Porque era una de las primeras protestas que había en la ciudad, la primera de mujeres…

Yo creo que no, por eso escribí la novela (ríe). Para mí, fíjate, como te decía, empiezo a leer la hemeroteca y empiezo a leer las noticias, ya no apenas la noticia de este caso concreto, sino noticias, me puse puse a buscar en la biblioteca Galiciana y pones ‘cigarreras’ y empiezas a ver todas las noticias que salieron en la época, pues a lo mejor que dos cigarreras se pegaron en la plaza de la Palloza y se tiraron por el suelo. O sea, eso salía los periódicos y siempre retratado en tono de chiste, en un tono de displicencia, incluso con una superioridad, con una arrogancia, hablando de ellas, bueno, pues como animales casi prácticamente. O sea, mira estas mujeres que brutas son, que estas mujeres son unas salvajes. Y luego el otro referente que tienes con respecto a la cigarreras es la ‘Carmen’ de Merimée, que es un personaje folclórico. Realmente no había equilibrio aquí. Entonces cuando yo buscaba el tono de esta novela, a estas mujeres había que contarlas desde la humanidad más absoluta, ellas no eran súper heroínas, ellas no eran salvajes, por supuesto, o eran salvajes, pero desde un punto de vista de a mí no me podéis dominar, era más desde ese punto de vista y no desde el punto de vista de un insulto. Pero justamente dije, no, a ellas hay que contarlas desde la humanidad absoluta, desde su suciedad doméstica, como decía Pessoa, lo universal es la habitación, pero sin las paredes. Entonces, hay que contarlas desde ahí y y desde que entendamos la cantidad de peso que ellas arrastraban en su día a día, la cantidad de responsabilidades que tenían y cómo hasta qué punto tienes que estar completamente desbordada para jugarte tu trabajo, jugarte tu cuerpo, tu vida propia y enfrentarte a un ejército desarmada. Porque es una hazaña tan brutal. Yo escribí toda la novela para tratar de llegar a ese punto y que el lector lo entendiese sin hacer una broma de ello.

El otro referente que tienes con respecto a la cigarreras es la ‘Carmen’ de Merimée, que es un personaje folclórico. Realmente no había equilibrio aquí Bibiana Candia

Precisamente, sobre esos problemas personales, hay un punto de la novela en el que destaca un aspecto que muchas veces no valoramos, que es el de los hijos perdidos, cuando dice eso de que una de ellas tuvo seis hijos, pero en el registro solo le contaban uno porque los otros murieron antes de nacer. Y ese peso nunca lo tenemos en cuenta.

Claro, y hay muchos pesos, justamente, que no se tienen en cuenta. No solamente ese, y me gusta mucho que lo destaques porque sí, porque el hecho de tener hijos es una cosa como muy tabú y además en aquellos años ya no solamente nacían niños muertos, evidentemente, y los partos eran como eran y no tenían medidas, sino que, además, también la cantidad de niños que morían antes de los cinco años... o sea, la mortalidad infantil era una barbaridad. Tú ves los censos de la época, el padrón, la cantidad de niños que había de menos de cinco años y la cantidad de ellos que llegaban a ocho eran menos de la mitad. La cantidad de duelo que estabas teniendo como mujer, de haber parido y después... No sé hasta qué punto te encariñabas o no, cómo era vivir eso con naturalidad… eso tenía que ser aterrador, creo que nosotros no estamos preparados para pensar en ello. Reconstruir, en cierta manera, la psique de estas mujeres era justamente entrar en esos detalles, como tú dices también de los hijos perdidos y de la mortalidad infantil y de la higiene y de cómo te miran los demás, etc. Y con todo eso entrar en la cabeza del lector y que ellos entiendan de dónde viene ese gran estallido, que no es apenas una protesta por el trabajo, es desbordarse completamente.

Otro de los aspectos que va subyaciendo a lo largo de la novela es que, a pesar de que estaban relegadas a segundo plano las propias cigarreras, entre ellas mismas había una suerte de clasismo entre las que vivían en la ciudad, las que vivían a las afueras, en Elviña, e incluso esas que vivían fuera eran clasistas entre ellas, con ese ‘nosotras trabajamos en la ciudad mientras el resto seguís en el campo’.

Eso narrativamente era muy interesante para mí. Esas dualidades entre las de la ciudad y las del campo está documentada. Eso efectivamente pasaba, eso lo cuenta la profesora Ana Romero Masiá. Y eso a mí me gustaba mucho porque parte de hacerlas reales era justamente que su discurso no fuese monolítico, que ellas podían no estar de acuerdo en muchas cosas. Y parte de la dedicatoria que sale al principio del libro es algo así como este libro está dedicado a todas las que un día decidieron dejar de obedecer y a las que obedecieron en silencio porque no tuvieron otra salida. Y es que además yo creo que las del campo, las de la aldea, estaban en el peor de los dos mundos, o sea, porque por un lado veían la libertad pero al mismo tiempo vivían en un entorno muy opresivo, entonces hiciesen lo que hiciesen siempre les iba a ir mal, estaban en una encrucijada vital horrible y creo que hay que tener especial compasión con ellas porque era muy complicado vivir viendo cómo era ser libre y, al mismo tiempo, tener que volver a un entorno que era muy controlado, el entorno rural, donde la iglesia tenía mucho más peso, donde la familia tenía más peso… narrativamente es muy estimulante.

Este libro está dedicado a todas las que un día decidieron dejar de obedecer y a las que obedecieron en silencio porque no tuvieron otra salida Bibiana Candia

Volviendo a eso que me contaba antes del descubrimiento de esa voz literaria, de esa voz novelística. Cuando publicó ‘Azucre’ se le definió como una de las nuevas voces más interesantes de la literatura contemporánea. ¿Ha añadido eso presión a la hora de escribir ‘Lar’?

Bueno, sobre todo al principio, cuando me senté a escribir ‘Lar’, me costó un poco de trabajo volver a conseguir silencio dentro de mi cabeza. Porque cuando escribí ‘Azucre’ yo no tenía ninguna presión porque nadie esperaba nada de mí. Yo no tenía ni siquiera editor, la escribí absolutamente libre, con la tranquilidad de que si no lo conseguí, no pasaba nada porque nadie se iba a enterar (ríe). Pero ahora era distinto y yo quería en cierto modo redoblar la apuesta de ‘Azucre’, es decir, voy a contar otra historia, van a ser mujeres, hay más personajes… yo ya sabía que iba a ser una novela más grande físicamente. Entonces, al principio fue un poco complicado eso, volver a sentarme en silencio, pero relativamente rápido, bastante rápido, dije “ya está”, es más una cuestión de conectar contigo mismo, de que se calle todo el mundo yo me voy a sentar y, por lo menos, yo estoy preparada para fallar, lo voy a hacer, lo voy a hacer y luego ya veremos (sonríe). De todos modos, es un gran privilegio escribir y que te estén esperando y eso, aunque te dé presión, en el fondo no puedes renegar de ello, eso es maravilloso. Así que yo lo doy por bueno, aunque a veces me me haya hecho dudar de más, pero lo doy por bueno.

¿Y qué expectativas tiene de cómo va a acoger el público ‘Lar’?

Yo espero que muy bien (ríe). Yo lo he hecho con con mucho respeto, sobre todo por el gremio de las cigarreras. He ganado más respeto en que ya tenía por el gremio de las cigarreras Y luego a mí me importa, sobre todo, especialmente y mucho, la opinión de las mujeres en el sentido de que ellas sean capaces de reconocer a estos personajes que están aquí. La opinión de los hombres me interesa de otra manera. Me interesa también cómo ellos ven a estas mujeres, pero, ante todo, me interesa la confirmación por parte de las lectoras de que son mujeres reales, que ellas las reconocen, de que son capaces de mirarlas como a iguales o de que incluso tienen ecos de mujeres que han conocido, de abuelas, de antepasadas, etc. Porque eso es lo que a mí más me importa y es lo que me da la tranquilidad. Después, como vaya, va a depender de muchas cosas que están fuera de nuestro control. Yo escribí este texto lo mejor que pude, lo trabajé hasta que ya no pude hacerlo más y dije: “Vale, ahora ya que sea lo que sea” (ríe).

¿Cuánto peso ha tenido toda la poesía que escribió con anterioridad a la hora de construir esta nueva voz literaria?

Pues muchísimo. De hecho, yo tengo la sensación de que en realidad esta voz literaria nació sin que yo supiera muy bien cómo, en ‘Azucre’, y nació justamente por todo ese bagaje poético. De hecho, estos días que hablamos acerca del estilo de la novela, de cómo se construyó, etc. Yo cuando pienso en una novela, y de hecho ahora mismo estoy pensando ya en lo siguiente, mi primer pensamiento es ¿cómo suena esta historia? Yo escribo de oído en realidad mucho antes que pensar en una escena o en algo, o sea, yo pienso ¿cómo tendría que sonar esta voz? ¿De dónde viene? ¿Qué ritmo tiene? ¿A qué se parece? Y, evidentemente, eso es eso es un deje propiamente poético, tiene que resonar de alguna manera y cuando estoy escribiendo yo siempre leo en alto porque necesito escuchar dónde caen los acentos, cómo funcionan y el ritmo interno del texto. Lógicamente, el texto tiene como estratos y hay lectores que van a llegar a cierta parte del texto y van a quedar más en la superficie y otros van a llegar más a fondo. Pero bueno, tú escribes para ti, sobre todo y por encima de todo, y a mí me preocupa mucho que no solamente se cuente la historia, sino cómo se cuenta y que el texto tenga una armonía interna, independientemente de lo que está contando.

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