El aviso del Gobierno sobre el acuerdo de la deuda de Langosteira: “Debe aún tramitarse y formalizarse”

Cuatro mercantes permanecen atracados en Langosteira Patricia G. Fraga

El organismo estatal de Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña anunciaron el pasado mes de junio que ultimaban un acuerdo para la reordenación del crédito suscrito para financiar las obras del Puerto Exterior de Langosteira.

Más de tres meses después, el Gobierno central se pronuncia sobre este pacto y explica que la modificación de las condiciones “debe aún tramitarse y formalizarse” a lo largo “del segundo semestre de año”, según recoge una respuesta en el Congreso de los Diputados tras unas preguntas de Néstor Rego (BNG).

Martín Fernández Prado: “El Puerto Exterior se va a pagar solo, pero hay que acabarlo” Más información

El Ejecutivo estatal señala que “el contrato original de crédito” con el puerto coruñés se firmó en 2010 y que los sucesivos cambios de los plazos de pago se han articulado “a través de adendas”, suscritas en los años 2016 y 2023, con la de 2026 pendiente de formalizarse.

“La adenda en tramitación permitirá a la Autoridad Portuaria de A Coruña acelerar a corto plazo el desarrollo de inversiones ligadas a la actividad portuaria, a la accesibilidad terrestre y actuaciones de naturaleza medioambiental, fundamentalmente”, asegura el Gobierno en la respuesta parlamentaria.

Condonación

En esta respuesta parlamentaria, también se afirma que, en el marco de las reuniones del Plan de Empresa 2027, se acordó proceder “a la revisión de las condiciones y calendario de devolución de los préstamos vigentes” del organismo coruñés. “En su caso, se plantea una reducción de las cuotas de amortización de 20 millones de euros hasta el año 2030, horizonte hasta el que alcanza el Plan de Empresa 2027”, detalla el Gobierno..

Sobre la condonación de la deuda que contrajo la Autoridad Portuaria para la construcción del Puerto Exterior, recuerda que no se ha condonado “deuda alguna” de los organismos portuarios con Puertos del Estado desde 1992.

Además, asegura que la legislación establece que los puertos de titularidad estatal deberán responder “al principio de autosuficiencia económica del sistema portuario en su conjunto” y de “cada una de las autoridades portuarias”, en un marco de “autonomía de gestión económico-financiera de los organismos públicos portuarios”.

Condiciones

El pasado junio, Puertos del Estado indicó que esta reestructuración del crédito tiene “especial relevancia” para el Puerto coruñés, ya que permitirá disponer “de unos 20 millones de euros extra entre 2027 y 2030”.

Este organismo también asegura que, de aplicar los requisitos actuales del préstamo, entre 2027 y 2030 la Autoridad Portuaria debía amortizar un total de 36,5 millones de euros del préstamo suscrito con Puertos del Estado. “Ahora, con la reordenación que se está avanzando entre ambas entidades, se amortizarán en este periodo 16,5 millones de euros, generándose así en torno a 20 millones de euros para inversiones”, según detalló.

También expuso que esta cantidad se recuperará “con mayores amortizaciones en años posteriores”, cuando el desarrollo de los proyectos que están en marcha propicie “mayores ingresos” y, por tanto, “mayor capacidad” del Puerto para afrontar sus compromisos.

Estas actuaciones a las que alude Puertos del Estado aparecen recogidas en el capítulo de inversiones del Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Este documento prevé proyectos como la finalización del acceso ferroviario a Langosteira y la puesta en explotación de la zona sur de la dársena con la habilitación de un nuevo muelle y explanadas para el despliegue de industrias vinculadas a la eólica marina. Esto último se producirá tras la confirmación de que el Puerto coruñés recibirá 97,5 millones de euros de fondos europeos Next Generation del proyecto Port Eol-Mar, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en coordinación con Puertos del Estado.