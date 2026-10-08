Aníbal Rodríguez | “Vamos a superar el récord de 5.000 asistentes a Los Satélites”

Aníbal Rodríguez (vicepresidente), José Ángel Souto (presidente) y Rodrigo Souto (vocal), ante la estatua y el mural de Pucho Boedo German Barreiros

Aníbal Rodríguez (A Coruña, 1969) es de esos coruñeses que pueden bajar de casa solos y acabar la noche rodeados de conocidos. No solamente se trata de uno de los rostros más conocidos del movimiento vecinal, sino también uno de los más firmes defensores de la música en directo y la hostelería. Ahora, el vicepresidente de los residentes de O Ventorrillo tiene por delante cuatro días de fiestas para mezclar ambas facetas.

O Ventorrillo pierde días de celebraciones, pero no la agenda habitual...

Hubo un año de seis días de fiestas, pero visto lo visto y teniendo en cuenta que el tiempo nos va a acompañar, vamos a superar los 5.000 asistentes a Los Satélites. Es un cartel muy apetecible para la gente rockera y popera, por Clandestinos y Claxxon. Son como la América de Vigo y hacen unas versiones tanto en español como en inglés con un gran espectáculo de luz y sonido. No hay mejor forma para empezar unas fiestas.

Además de Los Satélites o las sevillanas, ¿qué es lo que más sorprenderá este año?

Además, de Claxxon, creemos que Clandestinos. Están de moda y son la boda de pop rock de moda en la ciudad. Están en cerca de los 80 conciertos desde abril de 2025. Era el momento de apostar por ellos. Los rockeros de toda la vida se acordarán de Los Claretes, y tres de sus miembros pertenecían a esa banda. Empatizan e interactúan mucho con el público. Lo que más llama la atención es lo cercanos que son después del bolo.

Les toca cerrar un año muy intenso en las fiestas de barrio y tomar el relevo del Rosario...

Es acabar las fiestas y ponernos ya con el Halloween. Ya hay directivos de la asociación que tienen cosas en mente. Esta vez será algo basado en Stanger Things.

¿Cree que el tiempo ha dado la razón a quienes defendieron desde el comienzo el nuevo modelo de financiación?

Es algo que ya el año pasado nos pareció mucho más cómodo para los artistas y para nosotros. Es toda una ventaja, y nuestro promotor nos permite asesorarnos. Somos el único barrio que todavía patea las calles para pedir a los vecinos y este año hemos superado con creces las aportaciones. Hemos batido récords hasta llegar a 5.000 euros.

Hablando de financiación, ¿cuánto ha afectado al resultado final el reciente robo en su sede?

Sobre todo fue una cuestión de daños materiales. Fueron unos 2.000 euros, que afecte a las fiestas en sí.

Han elegido de pregoneros a Luis Suárez y Adelaida Pittaluga, ¿por qué ellos?

Son dos vecinos del barrio. Luis es una persona entrañable de toda la vida en el barrio, que ha conseguido sacar a mucha gente de malos vicios. Adelaida es una escritora, poeta, monologuista y actriz todoterreno que ha colaborado con nosotros siempre.

Por cierto, el Aníbal ciudadano no se cansa de decir: "La música no es ruido", ¿por qué molesta tanto esa filosofía en cierta parte del asociacionismo?

Lo que está claro es que hay convivir y llegar a algún tipo de acuerdo, de normativa municipal que permita a los músicos tocar y darle vida a los locales.