A Coruña logra revertir la caída de los nacimientos, que crecen un 12% en 2025

Una madre y su hijo disfrutan de un día en La Marina Quintana

En una Galicia marcada por el invierno demográfico y el envejecimiento cada vez mayor de la población, A Coruña ha logrado poner un freno a la caída libre de los nacimientos. El área sanitaria herculina ha cerrado 2025 con un incremento de partos superior al 10%, una buena noticia que contrasta con la caída generalizada de la natalidad en toda España.

En concreto, el año pasado hubo 2.472 partos en el área sanitaria de A Coruña, lo que supone 262 más que el año anterior y una subida de casi un 12%. Las cifras se igualan así con los datos de hace ocho años aunque no alcanzan los de hace una década, cuando comenzó un goteo constante de descensos que solo se interrumpió en 2020, el año de la pandemia, donde se registraron 2.534 nacimientos en los hospitales coruñeses.

De hecho, entre ese año y 2021 la caída fue muy notoria, pasando a registrar una reducción de casi el 20%. Desde entonces, la subida fue gradual hasta este 2025, donde se ha detectado una mayor diferencia interanual.

“En los dos últimos años hemos observado una remontada, o al menos que se ha frenado ese descenso. Y en 2026, con los datos parciales de los que disponemos, parece que se mantiene”, explica Nuria Valiño, especialista en medicina materno fetal del Materno Infantil.

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Todo apunta a que esta tendencia al alza se mantendrá en el tiempo, si bien es cierto que los partos atendidos en el período comprendido entre enero y junio de 2026 fue de 1.181, algo inferior, reconocen, al año precedente, aunque todavía es pronto para conocer cómo cerrará el año. Pero, ¿a qué se debe esta subida? Lo cierto es que nos situamos en una época en la que cada vez se es madre a una edad más avanzada y la tendencia es tener uno o como mucho dos hijos, por norma general.

Es la población extranjera que crece en la ciudad herculina la que tira las estadísticas hacia arriba, algo que se asocia fundamentalmente a su cultura. Así lo perciben desde el Materno, donde indican que las mujeres de nacionalidad foránea suelen ser madres “más jóvenes” y “tener más hijos”, lo que contrasta con la tendencia de los ciudadanos nacionales.

Perfil habitual

De hecho, casi la mitad de las mujeres que dan a luz en el hospital Materno tienen más de 35 años, mientras que las de 40 en adelante representan un 15%, “una cifra muy superior a la de hace unos años”, incide Valiño.

También se ven “con frecuencia” otros modelos de familias, como madres solteras o parejas homosexuales.

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Por tipos

La mayoría de los nacimientos registrados corresponden a partos naturales, mientras la tasa de cesáreas se mantiene estable, entre un 22 y un 24%, aproximadamente.

Valiño recuerda que, aunque la recomendación siempre es la eutocia –al ser más seguro para el bebé y para la madre–, el motivo que explica que no se reduzcan las intervenciones quirúrgicas es la mayor edad de las gestantes. “Más años implica más patologías previas y esto incrementa el riesgo de requerir una cesárea. También atendemos a más población con cirugías o cesáreas previas”, explica la especialista del Materno.

Según los datos del Instituto Galego de Estadística (IGE), a pesar de que el número de nacimientos haya aumentado, el saldo vegetativo (es decir, la diferencia entre muertes y nacimientos) es negativo, lo que quiere decir que en A Coruña siguen muriendo más personas que la que nacen. El año pasado murieron 2.690 personas. Es decir, un 56% más de las que nacieron. Y sin embargo, el número de habitantes de A Coruña crece año tras año.

En efecto: en julio del año pasado, A Coruña superó la barrera del cuarto de millón habitantes, según había anunciado en enero el Instituto Nacional de Estadística (INE), llegando a los 250.438. En todo este tiempo, la población había seguido creciendo y en enero la cifra incluía a 251.481 personas, según anunció en marzo el Ayuntamiento. Las cifras no son oficiales, puesto que deben ser aprobadas por el Consejo de Empadronamiento del Gobierno, pero la alcaldesa, Inés Rey, valoró este dato como una prueba de la “vitalidade e a capacidade de atracción” de la ciudad.

Es decir, que A Coruña no solo depende de los extranjeros para su crecimiento vegetativo, sino también para incrementar su número de habitantes. Sobre todo en un momento de crisis demográfica.