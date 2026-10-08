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A Coruña

A Coruña convoca un minuto de silencio por Maricarmen y todas las personas desahuciadas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
08/10/2026 12:51
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.
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La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado este jueves la convocatoria de un minuto de silencio por Maricarmen, la mujer fallecida en Madrid tras ser expulsada de su vivienda, y todas las personas desahuciadas.

En una rueda de prensa en A Coruña, Inés Rey ha incidido en la necesidad de luchar por "el derecho a una vivienda digna" y ha recordado que Maricarmen "no pudo cumplir su último sueño, que era morir en la vivienda en la que creció con sus padres".

Espera que "la lucha continúe para defender sus derechos" y, por eso, ha anunciado la convocatoria esta tarde, a las 19 horas, de un minuto de silencio en la plaza de María Pita en homenaje a Maricarmen y a todas las personas que sufren los desahucios.

Ha situado a estas personas frente a aquellas que entienden que la vivienda "es un bien con el que especular".

Inés Rey defiende sus medidas en materia de vivienda

Preguntada por la situación de varios inquilinos en los barrios de Agra de Orzán, Os Mallos y Monte Alto, cuyas viviendas fueron adquiridas por el fondo GSC, que ahora no quiere renovar sus contratos, Rey ha defendido las medidas de su Gobierno para "garantizar el acceso a la vivienda".

Ha citado varias, como la regulación de las viviendas de uso turístico, la declaración de zona de mercado residencial tensionado, la cesión de suelo para construcción de vivienda o la obligación de reservar un porcentaje para alquiler en las promociones privadas.

Sobre la situación de los inquilinos, ha dicho que el Ayuntamiento atiende "las urgencias" que consisten en "evitar desahucios" de aquellas personas que están "en situaciones de vulnerabilidad", de manera que "nadie se quede sin un techo, sin una vivienda digna".

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