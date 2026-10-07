Un incidente del 092 con un espray revela el problema del mal estacionamiento en la parte alta de Orillamar

Uno de los testigos explica dónde se encontraba estacionado el vehículo sancionado Quintana

El incidente del martes en el que la Policía Local tuvo que hacer uso de un espray para defenderse de unas catorce personas cuando estaba imponiendo una sanción por mal estacionamiento en Orillamar, se enmarca dentro de un problema que se ha venido enquistando en esta zona desde hace años: es habitual que se aparque mal allí, hecho que se atribuye a vecinos de las viviendas sociales conocidas como Los Arcones.

Según explican fuentes policiales, no es la primera vez que surge un altercado entre conductores por las plazas de aparcamiento, que los vecinos de los arcones consideran como suyas. Otras veces estacionan directamente sobre la acera durante demasiado tiempo, que fue lo que ocurrió el martes. Cuando un agente sancionó al vehículo, varias personas salieron de la casa y se enfrentaron a él.

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El agente, para defenderse, empleó un espray de pimienta, que forma parte de su equipo reglamentario. Pero, al rociar al público con la sustancia, acabó afectando también a una niña de corta edad. La Asociación Profesional de la Policía Local ha emitido un comunicado en el que traslada “nuestro respaldo absoluto a los agentes que afrontaron, con profesionalidad y proporcionalidad, una intervención en la que sufrieron agresiones y amenazas de muerte por parte de una multitud”. Fuentes policiales aseguran que se sancionará a los implicados en el incidente en el que se vieron amenazados los agentes de la autoridad.

“No hubo razonamiento”

En cambio, los vecinos implicados en el suceso hablan de un exceso de fuerza por parte de la Policía Local. Afirman que todo empezó porque una pareja de agentes estaba multando a un vehículo que se había estacionado sobre la acera con los intermitentes puestos (el dueño asegura que solo había subido a coger una chaqueta). Enseguida, más gente se unió a la discusión. Los afectados aseguran que les amenazaron con una porra antes de hacer uso del espray y que no se mostraron violentos. “No hubo razonamiento por parte de la Policía. Se pasaron tres pueblos”, explican.

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Más allá de este incidente, el problema del estacionamiento indebido en la zona afecta directamente al centro de salud que se encuentra en la plaza de Luis Rodríguez Lago, cuyas plazas de usuarios están permanentemente ocupadas por residentes de la zona. Además, los trabajadores del centro de salud llevan mucho tiempo reportando daños en los vehículos estacionados.

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Estos actos vandálicos se habrían cometido, según fuentes de la Policía Local, con objetos lanzados desde las ventanas de edificios cercanos provocando abolladuras en la carrocería. También se puede constatar desde la calle la gran cantidad de basura que se ha acumulado en el tejado del edificio, ofreciendo un aspecto de dejadez impropio de un centro de salud.

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Este comportamiento incívico lleva mucho tiempo teniendo lugar, lo que ha provocado malestar. En algún momento, ha llegado a registrarse algún altercado entre los vecinos y conductores que deciden aparcar en la zona, lo que disuade a muchos de hacerlo.

Hace unos meses, tras la urbanización de la calle como parte del polígono de Fuente de San Amaro, se asfaltó el acceso y se eliminó la pequeña zona de descampado, y al poco aparecieron nombres en el firme, lo que parece indicar que los vecinos de la zona consideran las plazas como suyas, a pesar de ser libres. Últimamente, la Policía Local ha aumentado la vigilancia sobre el estacionamiento en esta zona, además de mantener contactos con los vecinos de las viviendas sociales en un esfuerzo por normalizar la situación.