Un hombre sufre un infarto en un local de Magistrado Manuel Artime

Intervención en Magistrado Manuel Artime Cedida

El 061 atendió ayer al cliente de un bar ubicado en Magistrado Manuel Artime, que había sufrido un accidente cardíaco. El suceso tuvo lugar pasadas las nueve de la noche, y al lugar también acudieron efectivos de la Policía Nacional y Local.

Los servicios de emergencia estabilizaron a la víctima en el lugar de los hechos y luego fue trasladada al Hospital. Un vehículo de la Policía Nacional bloqueo la calle y luego abrió paso a la ambulancia.