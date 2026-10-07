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A Coruña

Un hombre sufre un infarto en un local de Magistrado Manuel Artime

El suceso tuvo lugar a las nueve de la noche, y obligó a cortar la calle al tráfico

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/10/2026 18:05
Intervención de la Policía Nacional
Intervención en Magistrado Manuel Artime
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El 061 atendió ayer al cliente de un bar ubicado en Magistrado Manuel Artime, que había sufrido un accidente cardíaco. El suceso tuvo lugar pasadas las nueve de la noche, y al lugar también acudieron efectivos de la Policía Nacional y Local. 

Los servicios de emergencia estabilizaron a la víctima en el lugar de los hechos y luego fue trasladada al Hospital. Un vehículo de la Policía Nacional bloqueo la calle y luego abrió paso a la ambulancia. 

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