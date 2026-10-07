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A Coruña

Un congreso en A Coruña destaca las bondades de las centrales nucleares

Redacción El Ideal Gallego
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07/10/2026 15:56
Jornada de la Sociedad Nuclear de Española celebrada en Palexco
Jornada de la Sociedad Nuclear de Española celebrada en Palexco
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La Sociedad Nuclear Española (SNE) celebra esta semana su reunión anual en A Coruña, en Palexco, con el foco puesto en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la tecnología nuclear, pero también con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía. Entre las actividades más destacadas, se celebró una ponencia inaugural a cargo del cocinero Pepe Solla, se inauguró la exposición comercial y se realizó una mesa de inteligencia artificial.

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Durante la inauguración, el presidente de la SNE, Paulo Domingues Santos, aseguró que las centrales nucleares españolas aportan seguridad de suministro, soberanía energética al país, competitividad y estabilidad de precios. “La energía nuclear está detrás de un país que se enciende todos los días”, reivindicó. Además, apuntó a que contribuye a la lucha para reducir las emisiones que provocan el calentamiento global.

Domingues Santos también destacó durante su intervención que las centrales no son “proyectos”, no son “planes”, no son “ideas de futuro escrito” en un papel, son instalaciones que están funcionando cada día. “Son una realidad de este país que no tiene ningún sentido obviar, un recurso funcional que no tiene ningún sentido desperdiciar”, señaló.

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