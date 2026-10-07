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A Coruña

El imperio de comida mexicana en A Coruña pierde una de sus conquistas

El restaurante de la calle de la Estrella cierra sus puertas un año y ocho meses después de su apertura

Guillermo Parga
Guillermo Parga
07/10/2026 17:49
El local de Takontento cerrado, ayer, en la calle de la Estrella
El local de Takontento cerrado, ayer, en la calle de la Estrella
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No existía mejor nombre para definir el ascenso fulgurante de la cadena en A Coruña. Takontento se ha convertido, por volumen de negocios y de aperturas, en la referencia de la comida mexicana en la ciudad, al menos en lo que a los nachos se refiere. Sin embargo, dentro de una historia idílica, ha surgido el primer paso atrás. Se trata del cierre del restaurante del número 34 de la calle de la Estrella, el más céntrico de todos. Siguen en pie, y aparentemente con muy buena salud, el de Capitán Juan Varela 38, el de la calle Primavera 18 y el del número 1 de Emilia Pardo Bazán, en O Temple (Cambre).

La historia de la taquería en la calle de la Estrella ha durado menos de dos años, ya que la apertura tuvo lugar en febrero 2025. Sin embargo, de este pequeño ciclo la propiedad no tiene más que buenas palabras. “No queremos vivirlo desde la tristeza, sino desde el agradecimiento; no cerramos porque haya ido mal, ni porque hayan dejado de apoyarnos. Todo lo contrario. La vida cambia, los proyectos cambian y las circunstancias cambian, y a veces también hay que saber cerrar una puerta con la misma ilusión y el mismo cariño que en su día la abriste”, indica Marialis Bracamonte, la responsable de la cadena.

Brunch de Lieu y Takontento @Quintana (5)

El brunch a la mexicana en A Coruña por cortesía de Lieu y Takontento, en imágenes

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“Queremos decir ‘gracias’. No todas las historias tienen que durar para siempre para haber valido la pena; algunas simplemente llegan, dejan recuerdos preciosos y, cuando cumplen su momento, toca despedirlas”, añade la representante, quien además puede presumir de haber inaugurado siete establecimientos en apenas dos años.

Y es que, además de la cadena Takontento, de su proyecto empresarial también dependen otros locales de hostelería como Lieu, el restaurante de raciones ecléctico de la avenida de Arteixo; La Llorona, una especie de ‘spin off’ basado en las tartas de queso en pleno corazón de A Coruña, y Qbanos, el primer local de sándwiches cubanos de la ciudad.

La propietaria, Marialis Bracamonte, en el centro, junto a sus trabajadoras

La reina de las tartas de queso en A Coruña abre un nuevo local en Cuatro Caminos

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Puede decirse que la comida mexicana, en especial los tacos, vive un momento dulce en la ciudad. Existen opciones tanto en el centro como en los barrios, y el coruñés ha interiorizado y normalizado la carta. Taquería Niño Rey, Toloache, Nana Pancha, Gazteka, Los Farolitos, Mexican Blend, Tamarindo o Zicatela son algunas de las opciones que, a diario, acercan a la ciudad el sabor de México.

El cierre en el número 34 llega en un momento de grandes cambios en la calle de la Estrella, ya que recientemente cerró sus puertas el primer Lois de la historia, mientras que el antiguo Anduriña se convertirá en Marrano, una creación de Amicalia y Salpica. Además, todos los establecimientos, tiren más hacia el low cost o lo premium, pueden presumir a diario de una nutrida cartera de clientes.

Restaurante El Marrano

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