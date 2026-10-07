Los Bomberos acuden a un conato de fuego en un local de Juan Flórez

Los Bomberos acudieron al número 51de la calle Juan Flórez donde se había declarado un incendio. En realidad, se trataba de un conato que pudo se extinguido con la ayuda de un extintor.

Al lugar, acudió, además, una patrulla del 092 que cortó el carril izquierdo al tráfico y la acera para que los Bomberos pudieran trabajar. A pesar del olor a quemado en el aire, todo parecía indicar que el fuego no era grave y que provenía del motor eléctrico que permite subir y bajar la persiana del establecimiento.

Aunque los Bomberos se aseguraron de que no podría volver a arder, la reparación queda a cargo de la propiedad.