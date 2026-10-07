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A Coruña

La Xunta licita por 1,46 millones la ampliación de la sala de resonancia magnética del CHUAC


Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/10/2026 11:41
Una persona haciendo una resonancia magnética
El Ideal Gallego
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La Xunta de Galicia ha licitado por 1.461.459 euros las obras de ampliación de la unidad de resonancia magnética del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC). El nuevo espacio se integrará con la unidad de resonancia ya existente y permitirá ampliar y reorganizar las instalaciones destinadas a esta actividad asistencial.

El proyecto, publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia, contempla la incorporación de una nueva sala de resonancia magnética, además de distintos espacios destinados a mejorar el funcionamiento de la unidad.

Entre las actuaciones previstas se incluyen cuatro despachos de informes, una sala técnica, una zona de recuperación, un área de control y tres cabinas. El proyecto también contempla dos aseos, uno destinado al personal sanitario y otro para pacientes.

Según el programa funcional previsto, la intervención busca optimizar la actividad asistencial y reducir los recorridos interiores, al tiempo que pretende compatibilizar la nueva ampliación con el funcionamiento habitual del hospital.

La solución diseñada también tiene en cuenta las condiciones técnicas específicas que requiere una instalación destinada a la realización de resonancias magnéticas, con el objetivo de garantizar su correcta integración en el complejo hospitalario.

Las empresas interesadas en participar en el procedimiento de contratación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de noviembre.

La actuación permitirá, una vez ejecutada, ampliar los espacios vinculados a la unidad de resonancia magnética del CHUAC y adaptar sus instalaciones a las necesidades derivadas de la actividad asistencial.

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