La Sinfónica de Galicia también triunfa al otro lado del Atlántico

Uno de los conciertos de la OSG en la iglesia de San Ignacio, en Bogotá (Colombia) Cedida

En la primera mitad de año, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) cerraba con éxito un periplo por tierras británicas (Bristol, Birmingham, Basingstoke, Manchester, Londres, Nottingham y Sheffield), agotando el papel en espacios emblemáticos como el Cadogan Hall londinense con semanas de antelación. Este mes de octubre, el destino fue otro, al otro lado del Atlántico, ya que una nutrida representación de la Sinfónica participó en el Festival Internacional de Música Sacra (Fimsac) de Bogotá, en Colombia, donde, una vez más, la formación orquestal gallega no ha hecho más que recibir elogios.

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Liderados por el director titular, Roberto González-Monjas, la OSG participó de tres conciertos centrados en la obra del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Los tres recitales, celebrados entre los pasados 2 y 4 de octubre, tuvieron lugar en la iglesia de San Ignacio, en el barrio bogotano de La Candelaria, un templo del siglo XVII que se ha visto envuelto en varias reformas hasta su distribución y arquitecturas actuales, las cuales favorecen los conciertos como los ofrecidos por la propia OSG o el de los británicos The Tallis Scholars un día antes del debut de los gallegos.

Con esta visita a Bogotá, la OSG regresó al continente americano dos décadas después de su primera visita, en 2007. Con este nuevo viaje se busca consolidar la presencia internacional de la orquesta, impulsando las giras internacionales con la mirada puesta en la planificación de más viajes en las próximas temporadas.

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Los conciertos

Los días 2, 3 y 4 de octubre, la OSG interpretó los cinco de conciertos para violín de Mozart, así como el 'Requiem' y la 'Misa de la Coronación', interpretaciones que no solo le valieron los aplausos del público colombiano, con ovaciones en cada uno de los recitales, sino también de la crítica especializada y de los medios locales colombianos, que destacaron la presencia de la orquesta gallega en las últimas jornadas del festival, cuyo país invitado este año fue España.

González-Monjas no sólo se encargó de la dirección, sino que también ejerció como violinista en algunos de los recitales, para los cuales la formación tuvo que adaptar su distribución para atender a una sonoridad adecuada al templo y su arquitectura.

Roberto González-Monjas, en un momento de uno de los conciertos de la OSG en Colombia Cedida

En dos de las interpretaciones, la orquesta contó con el acompañamiento de formaciones corales americanas. En el caso del 'Requiem', la OSG estuvo acompañada por el Coro Nacional de Perú, dirigido por Javier Súnico; en el caso de la 'Misa de la Coronación', los 'invitados' fueron los miembros del Coro Nacional de Colombia y su directora, Diana Cifuentes.

La buena respuesta, tanto del público presente y sus aplausos, así como de la crítica, apuntan desde la OSG, refuerza la proyección internacional de la orquesta, sobre todo en el ámbito iberoamericano. Y llega el refuerzo casi 20 años después de aquella primera gira por América, con conciertos en países como Brasil, Argentina, Chile o Uruguay.

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