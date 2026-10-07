La lluvia ya no puede mojar el parque infantil de O Ventorrillo: instalada una cubierta integrada

El área infantil cubierta de O Ventorrillo Carlota Blanco

La lluvia que cayó este miércoles no pudo empapar las obras del nuevo parque infantil de O Ventorrillo. La razón es que los operarios ya habían instalado los cuatro tejados en forma de vela que lo convierten en el primer parque infantil de la ciudad cubierto, lo que permitirá a los niños jugar a salvo de las inclemencias atmosféricas. Una vez hayan finalizado las obras, claro, porque todavía no se han instalado los columpios ni las otras atracciones.

El Ayuntamiento ha invertido más de un millón de euros en este proyecto, que no es más que el primero de los cuatro parques de este tipo que tendrá la ciudad. “Estamos a falar dunha estrutura que é pioneira na cidade e que ofrece aos nenos e nenas a posibilidade de xogar protexidos tanto da choiva como do sol. Buscamos a modernización xeral das áreas infantís, e iso pasa tamén por apostar en melloras na seguridade e pensar nos modelos de parque do mañá”, comentó el concejal de Infraestruturas, Jesús Celemín.

El Plan de Barrios de A Coruña avanza con 90 millones de euros invertidos en los diez distritos Más información

La intervención forma parte do Plan de Barrios 2025-2027, que tiene como objetivo seguir modernizando los espacios públicos de la ciudad y que ya movilizó más de 90 millones de euros en inversiones. La intervención permite ampliar la superficie del parque de los 400 metros cuadrados actuales hasta los 730, incrementando también su capacidad de 76 a 135 niños.

Además de la cubierta, se renovará completamente el pavimento y los elementos de juego, incorporando nuevos equipamientos inclusivos y sensoriales, así como dos grandes toboganes aprovechando el desnivel cercano a parque, un diseño similar a los existentes en el corredor verde de Novo Mesoiro.

Más de cien actuaciones

Desde 2021, el Ayuntamiento ha puesto en marcha más de cien actuaciones en áreas infantiles, tanto para instalar nuevas como para renovar las ya existentes. Un ejemplo es la que se está construyendo en la plaza de Portugal, con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

Esta inversión permitirá dar un nuevo uso a una zona muy icónica de la ciudad, cercana al estadio de Riazor. Recientemente se adjudicó por más de 374.000 euros la remodelación del área infantil de la plaza de Pontevedra y ya salió a licitación la renovación de la de Padre Busto, en Palavea.