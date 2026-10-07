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A Coruña

La ciudad renueva su voto a la Virgen del Rosario más de 400 años después

La amenaza de lluvia apenas afectó al programa de actos que tuvo lugar en la Ciudad Vieja y no impidió la procesión tras la misa solemne

Abel Peña
Abel Peña
07/10/2026 23:27
Desde la iglesia de Santo Domingo partió la patrona de la ciudad, la virgen del Rosario, en su tradicional procesión por las calles de la Ciudad Vieja
Desde la iglesia de Santo Domingo partió la patrona de la ciudad, la virgen del Rosario, en su tradicional procesión por las calles de la Ciudad Vieja
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La ciudad amaneció ayer gris y mojada, limpia por la lluvia, para celebrar el día de su patrona, Nuestra Señora del Rosario. A las seis de la tarde, bajo la amenaza de lluvia, partió la procesión de la iglesia de Santo Domingo para recorrer las calles de la Ciudad Vieja.

Acompañada por escolares de los Dominicos, por la banda militar venida desde Ferrol, fieles sosteniendo los estandartes con las parroquias y por mujeres tocadas con la tradicional mantilla, la comitiva recorrió las estrechas calles de la ciudad siguiendo el recorrido tradicional. La histórica efigie estaba rodeada de gladiolos, hortensias y rosas, todo blanco, que alegraban la imagen.

A pesar de los cielos amenazantes, en general el tiempo respetó la ceremonia, y la procesión regresó al templo sin que nadie, ni la imagen ni ninguno de los participantes, se calara. De esta manera, se agradecía un año más la ayuda que la tradición afirma que recibió la ciudad de ella, cuando los coruñeses le rezaron para que les ayudarse a liberar la ciudad del ataque del ejército inglés comandado por Francis Drake, en 1589.

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A las doce se había celebrado la misa solemne, a la que acudieron numerosas autoridades, entre ellas, la delegada de la Xunta, Belén do Campo, que destacó la importancia de la tradición religiosa como un punto de encuentro para la ciudadanía “xeración tras xeración”, y el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

La misa estuvo presidida por el arzobispo, Francisco José Prieto, venido ex profeso para la ocasión. Allí se celebró la Función del Voto, en la que monseñor Prieto evocó el desembarco de Drake para dirigir la mirada hacia las responsabilidades del presente. Si entonces la ciudad respondió unida ante una amenaza, ahora, señaló, “tenemos que buscar aquello que nos une”, desde la fe y el compromiso con un bien común en el que todos puedan reconocerse.

Danzas y música

Claro que no todo fueron celebraciones religiosas. Las fiestas de la Virgen del Rosario tienen también un aspecto más profano: música, comida y diversión. Había empezado a las diez de la mañana con las alboradas de la Asociación de Coros y Danzas Eidos, que recorrieron las calles de casco antiguo para alegrarlas con sus dianas y alboradas.

Una hora después le tocó el turno a la Banda Municipal, que interpretó varias piezas en la plaza de la Constitución. A esa hora, el tiempo se mantenía seco, aunque las nubes ya anunciaban la lluvia que descargaría al mediodía. Cuando se celebró la misma solamente ya estaba lloviendo.

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Y mientras unos reconfortaban el espíritu, otros hacían lo mismo con el cuerpo porque en la praza da Fariña había pulpada y churrascada para todo el mundo. Ahí la música distaba mucho de ser sagrada: Os Revenidos animaron el ambiente con su actuación a partir de las a las 13.00 horas para ser sustituidos por Broken Peach a las 14.45.

En la misma plaza se ofreció también diversión a los niños, aunque ya por la tarde: a las cinco se reunieron para disfrutar de Os Rizos de Lía, un cuentacuentos musical en la praza da Fariña. En realidad, la parte profana de las celebraciones se prolongó mucho más que la religiosa. Una hora después de que finalizara la procesión, a las 19.00, actuaron los Indigentes. El cierre de las Fiestas del Rosario llegó ya por la noche, no en la Ciudad Vieja, sino en el teatro Colón, donde Circes e Morganas homenajearon a Begoña Caamaño.

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