Hace 25 años | La ciudad honra a la Virgen del Rosario y el Deportivo vuelve a remontar

Procesión del Rosario Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los devotos volvieron a las calles, un año más, para honrar a la Virgen del Rosario patrona de la ciudad; hace 50 años, en 1976, vecinos de La Cubela luchaban con el Ayuntamiento para solucionar de una vez por todas sus problemas de asfaltqado y pavimentación de calles; hace 75 años en 1951, un trolebús de la línea Monelos se estrelló contra una casa y hace 100 años, en 1926 una camioneta y un coche chocaron frente al estadio.

Portada de El Ideal Gallego del 07 de octubre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

La ciudad honra un año más a su protectora, la Virgen del Rosario

Los devotos volvieron a salir a las calles, un año más, para honrar a la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad. El Ayuntamiento no ha escatimado esfuerzos y sorprendió a los coruñeses con un programa en el que la fe y el entretenimiento caminan juntos para que no faltase de nada.

Además por fín Sissi ha dado el salto de la pantalla a las vitrinas de la ciudad. La inauguración de la exposición que desvela los aspectos menos conocidos de la emperatriz de Austria reunió a un gran número de personalidades en la Estación Marítima.

También el Deportivo volvió a recurrir a la épica para remontar el partido contra el Barcelona, que pese a mostrarse muy inferior sobre el terreno de juego, comenzó ganando con un gol de Kluivert.

Portada de el Ideal Gallego del 07 octubre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Vecinos de La Cubela luchan por el asfaltado de sus calles

Los vecinos de La Cubela llevan años tratando de solucionar sus problemas de pavimentación, de calles, que se encuentran en estado ciertamente deplorable. Para ello han tropezado siempre con trabas administrativas, entre otras cosas porque parece que se sitúan algunas de esas calle en zonas verdes.

Ahora quieren, lo vecinos, que se asfalte y adecente un tramo de la calle San Diego, para lo que se han personado por la zona el concejal Peña Bermúdez y técnicos municiipals. Para estos vecinos, el tramo de San Diego no existe oficialmente como calle. No obstante, parece que el Ayuntamiento está dispuesto a pavimentar el tramo, pero dando una anchura sólo de tres metros. Algo es algo, dicen los vecinos.

Portada de El Ideal Gallego del 07 de octubre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Un trolebús de la línea Monelos-San Amaro se estrelló contra una casa

El trolebús número 2, que hace el recorrido de Monelos a San Amaro, cuando se dirigía a este punto, sufrió un serio accidente que costó la vida a una mujer y produjo heridas a 19 viajeros.

El vehículo sufrió, al parecer, una interrupción en los mandos consecuencia de lo que fue a empotrarse contra una casa que hace esquina a la travesía de Vera en cuyos bajos hay un establecimiento de ultramarinos. Como resultado del violento choque, que produjo grandes destrozos en la parte delantera y lateral derecha del vehículo, se originó la natural confusión e inmediatamente se tomaron las oportunas medidas para proceder al traslado de los heridos en automóviles en su mayoría a la Casa de Socorro de Santa Lucía.

Portada de El Ideal Gallego del 07 de octubre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Accidente en la entrada del campo del “Real Club Deportivo”

En la plazoleta que existe frente a la entrada del campo del “Real Club Deportivo” se produjo un choque entre una camioneta conducida por Vicente García Meiras, y el automóvil 1699, del que el chófer Enrique Teijido Mera, resultando este último vehículo con varias averías.

Además fue denunciada en el Juzgado municipal Florinda Borrazás de 17 años, por haber causado una lesión en la cabeza con una piedra al niño de 9 años, José Fariña Martínez, vecino de San Roque de Afuera. El lesionado fue asistido en la Casa de Socorro.

También fueron asistidos en la Casa de Socorro Valentín Lois Lozando, de una herida de tres centímetros en la cabeza y Estrella Vázquez, de contusiones en el codo derecho.