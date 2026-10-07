Estos serán los trenes afectados en el 'apagón' ferroviario de noviembre en la estación A Coruña

Viajeros se bajan del transporte alternativo de Renfe, durante un corte en la estación de tren de A Coruña Quintana

La estación de tren de A Coruña se prepara para un nuevo 'apagón ferroviario' entre el 5 y el 12 de noviembre. Tal y como adelantó El Ideal Gallego el pasado mes de septiembre, el corte, que será el tercero en lo que va de año, es necesario para que el Adif realice las últimas operaciones en la playa de vías y andenes, sobre todo, en lo que respecta a los enclavamientos (dispositivos que controlan la circulación y que impiden que los trenes colisionen entre sí) y diferentes sistemas de seguridad necesarios.

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Con motivo del corte, Renfe modificará temporalmente el servicio en A Coruña. Para garantizar la movilidad de los viajeros durante este periodo, la compañía habilitará un plan alternativo de transporte y realizará ajustes puntuales en la programación habitual de sus trenes. Como viene siendo habitual en este tipo de actuaciones, se prestarán por carretera hacia Santiago los servicios hacia Vigo, Ourense o Madrid; y hacia Betanzos, en las líneas hacia Ferrol y Lugo. Así, la compañía también suprimirá una quincena de servicios durante la semana de corte, la mayoría de ellos Regionales.

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Las actuaciones

De nuevo, los trabajos se realizarán en el tramo entre A Coruña y Uxes, donde el Adif había programado trabajos hasta el 11 de noviembre para completar la instalación del ECTS –parte fija del Ertms (Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario)– y después tenían que realizar pruebas con la línea en servicio. Un proceso total que dura varias semanas, por lo que, aunque el corte ferroviario no estaba en un principio entre sus planes, han decidido concentrar las pruebas sin tráfico durante estos primeros días de noviembre.

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En este sentido, además de sustituir el andén provisional –que alberga las vías 10 y 12– y habilitar las últimas vías (5 y 6), también se acometerán una serie de actuaciones en la vía 1, con motivo del desvío hacia el Puerto Exterior, una obra en la que el pasado mes de julio se concluyó el acceso exterior a Langosteira y que la Autoridad Portuaria prevé que esté completamente finalizada a lo largo del próximo año.