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A Coruña

El XXI Torneo de Mus Ciudad de A Coruña reunirá el 10 de octubre a medio centenar de parejas en el Sporting Club Casino

La cita mantiene su carácter solidario y destinará los beneficios a la Cocina Económica 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/10/2026 12:42
Torneo de Mus 2
Presentación del XXI Torneo de Mus Ciudad de A Coruña
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El Sporting Club Casino de A Coruña acogió ayer la presentación del XXI Torneo de Mus Ciudad de A Coruña, una cita ya consolidada en el calendario deportivo y social de la ciudad que reunirá el próximo 10 de octubre a un máximo de 50 parejas.

El torneo se disputará en las instalaciones del Sporting Club Casino, en la calle Real, y comenzará a las 9.30 horas, tras la acreditación de los participantes, prevista entre las 9.00 y las 9.25 horas. Durante la mañana se jugarán cinco rondas, con partidas al mejor de cinco juegos, incluidas las semifinales y la final.

La competición contará con tres ceros y un Grupo B hasta la séptima ronda, y se regirá por el reglamento de FEGAMUS. Además de los trofeos para las cuatro primeras parejas y para los dos primeros puestos del Grupo B, la edición de este año incorpora también un aliciente especial para los jugadores que quieran seguir compitiendo al máximo nivel: habrá una plaza para el Máster Nacional 2027, con hotel incluido, una plaza para el Campeonato Gallego, y plazas para el Premáster.

Pero el torneo volverá a tener, además de su componente deportivo, una importante vertiente solidaria. Los beneficios que pudieran obtenerse con la celebración del campeonato se destinarán a la Cocina Económica de A Coruña, una entidad estrechamente vinculada a la ciudad y a su compromiso con las personas que más lo necesitan.

Con una inscripción de 20 euros por participante, el XXI Torneo de Mus Ciudad de A Coruña se presenta así como una jornada que combina competición, encuentro entre aficionados y solidaridad, en un ambiente que forma parte ya de la tradición del mus coruñés.

La organización cuenta con la colaboración del Concello da Coruña, Sporting Club Casino, Asociación Amigos del Mus Coruña, Federación Gallega de Mus, entre otras entidades y empresas colaboradoras.

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