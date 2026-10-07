El ministro de Cultura desvela su pasión por Xoel López

El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun EFE

Las conexiones en directo con personalidades públicas desde sus casas o despachos siempre nos permiten conocer un poco más sus gustos meramente decorativos, pero también detalles como libros favoritos, música, gustos cinematográficos o incluso eventos a los que han acudido.

Esta mañana, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, conectaba con el programa de TVE 'La hora de La 1' para hablar sobre la concentración por la vivienda en la madrileña plaza de Sol. Detrás de él, una bandera europea, libros y más libros y, en una esquina, casi desapercibido, un guiño a un músico coruñés.

El músico en cuestión es Xoel López y el guiño no es un CD, un vinilo o su poemario, sino que es el cartel de uno de sus exclusivos conciertos en una pequeña sala madrileña. Exclusivo porque el aforo de la sala solo permite acudir a cada velada a algo menos de medio centenar de personas, aunque el coruñés se prodiga por esos lares a menudo para alguna de sus presentaciones.

Allí ofreció, por ejemplo, un pequeño recital de presentación de su penúltimo disco hasta la fecha, 'Caldo espírito', en abril de 2025.

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Pero el concierto en cuestión del que presume el ministro Urtasun es de unos años antes. En concreto de un trío de conciertos que López ofreció en un mes de abril en esta pequeña sala ubicada en la madrileña calle de la Unión y de la que el coruñés es asiduo.

Concretamente, el cartel en cuestión lo firma Carmen García Huerta, que realizó otros dos carteles para otras dos visitas de Xoel López a esta sala madrileña: una en 2022 por el décimo aniversario de Atlántico y otra en una Noche de Reyes en la que el músico coruñés estuvo acompañado de Adrián Seijas.

Cartel de Xoel López en Peor para el Sol Carmen García Huerta