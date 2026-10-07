Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El ministro de Cultura desvela su pasión por Xoel López

Ernest Urtasun conectó con TVE con un guiño al músico coruñés a sus espaldas

Óscar Ulla
Óscar Ulla
07/10/2026 16:20
El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun
El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las conexiones en directo con personalidades públicas desde sus casas o despachos siempre nos permiten conocer un poco más sus gustos meramente decorativos, pero también detalles como libros favoritos, música, gustos cinematográficos o incluso eventos a los que han acudido.

Esta mañana, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, conectaba con el programa de TVE 'La hora de La 1' para hablar sobre la concentración por la vivienda en la madrileña plaza de Sol. Detrás de él, una bandera europea, libros y más libros y, en una esquina, casi desapercibido, un guiño a un músico coruñés.

El músico en cuestión es Xoel López y el guiño no es un CD, un vinilo o su poemario, sino que es el cartel de uno de sus exclusivos conciertos en una pequeña sala madrileña. Exclusivo porque el aforo de la sala solo permite acudir a cada velada a algo menos de medio centenar de personas, aunque el coruñés se prodiga por esos lares a menudo para alguna de sus presentaciones.

Allí ofreció, por ejemplo, un pequeño recital de presentación de su penúltimo disco hasta la fecha, 'Caldo espírito', en abril de 2025.

Xoel López, durante la presentación de 'Oniria popular' en la Fnac

Xoel López | "Rascando, encontré un disco, me cuesta jugar un partido a medias"

Más información

Pero el concierto en cuestión del que presume el ministro Urtasun es de unos años antes. En concreto de un trío de conciertos que López ofreció en un mes de abril en esta pequeña sala ubicada en la madrileña calle de la Unión y de la que el coruñés es asiduo. 

Concretamente, el cartel en cuestión lo firma Carmen García Huerta, que realizó otros dos carteles para otras dos visitas de Xoel López a esta sala madrileña: una en 2022 por el décimo aniversario de Atlántico y otra en una Noche de Reyes en la que el músico coruñés estuvo acompañado de Adrián Seijas.

Cartel de Xoel López en Peor para el Sol
Cartel de Xoel López en Peor para el Sol
Carmen García Huerta
OSG nuevo himno del Deportivo

La Sinfónica toca por primera vez en María Pita 'Voa', el nuevo himno del Deportivo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Félix Bolaños

Bolaños admite que se pactó la amnistía para "sumar los 176 votos", pero también "para la normalización" en Cataluña
Europa Press
Leire Díez sale de los juzgados

La UCO aporta al caso Leire testimonios de seguimientos y ataques a la jueza Biedma
EFE
Composición gráfica realizada a los efectos de ilustrar esta información

El vídeo que muestra un grupo de personas bailando y tocando música en la calle no es de la acampada de Sol
Info Veritas
El conselleiro de Cultura, José López Campos, asiste este miércoles a la sesión parlamentaria en la que se ha aprobado, con votos a favor del PPdeG y del PSdeG, la actualización del plan general de normalización de la lengua gallega

PP, PSdeG e DO dan luz verde ao novo Plan Xeral de Normalización Lingüística, ao que o BNG mantén o seu 'non'
Europa Press