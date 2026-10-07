El festival Quincegotas lleva la danza contemporánea a cuatro espacios emblemáticos de A Coruña

Edición anterior del festival Quincegotas El Ideal Gallego

El festival Quincegotas volverá a convertir las calles y plazas de A Coruña en escenarios para la danza contemporánea. La novena edición del certamen se celebrará del 9 al 11 de octubre con un total de 14 propuestas artísticas repartidas por cuatro espacios emblemáticos de la ciudad: la escalinata de la Domus, la Cúpula del parque de Eirís, la plaza de la Fábrica de Tabacos y, como novedad, la plaza de María Pita.

El festival, consolidado como una de las principales citas de danza contemporánea en espacios urbanos de la ciudad, apuesta un año más por acercar las artes escénicas al público y sacar la creación de los escenarios convencionales.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó que Quincegotas permite acercar las artes escénicas a nuevos públicos y señaló que el festival "transforma la ciudad en un espacio de creación compartida", facilitando que la danza contemporánea llegue directamente a la ciudadanía.

Castro subrayó además que la iniciativa contribuye a dinamizar distintos barrios y a situar A Coruña como un espacio para la innovación artística, el talento emergente y las nuevas lenguajes escénicos.

La Domus acogerá la jornada inaugural

La programación comenzará el viernes 9 de octubre, a las 18.00 horas, en la escalinata de la Domus, uno de los espacios vinculados históricamente al festival.

La jornada inaugural contará con la participación del CDAN Lugo, que presentará SOMA, y del Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña, con Diferencial. El programa se completará con Derivé, de Riart Company, y Lo que los árboles no cuentan, una propuesta interpretada por los bailarines Héctor Plaza y Kiko López.

Nuevas voces en el parque de Eirís

El sábado 10 por la mañana, Quincegotas se trasladará a la Cúpula del parque de Eirís, donde se desarrollará la sección Quincegotas Emerxente, concebida como un espacio para dar visibilidad a nuevas voces de la danza contemporánea.

La programación reunirá las propuestas Tánguela, de Myriam González; A vergonza era verde e comeuna a vaca, de Alicia López; Threadscap, de Samuel Galán; y Pensar a contratiempo, de Suevia Rojo.

Por la tarde, la actividad continuará en la plaza de la Fábrica de Tabacos, que acogerá Mover Cenizas, de Maruxa Salas y Erick Jiménez; Extender como si pudiera, de Julia Laport; y (En Blanco), del Colectivo Dexeito.

María Pita se incorpora al festival

La principal novedad de esta novena edición será la incorporación de la plaza de María Pita como nuevo escenario de Quincegotas. El espacio acogerá además la jornada de clausura, prevista para el domingo 11 de octubre a partir de las 18.00 horas.

El cierre del festival contará con Recreo, de Meraki Cía; Campo Abierto, de María Garzaráin; y Manifesto, de Ángel Duran.