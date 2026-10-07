Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Asalto inmigrantes
A Coruña

Desarticulan una red que falsificaba documentos para inmigrantes senegaleses

Se realizaron 13 detenciones, una de ellas en A Coruña y el resto, en Ferrol

Abel Peña
Abel Peña
07/10/2026 12:37

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal  por facilitar la nacionalidad española a migrantes senegaleses mediante el uso de pasaportes falsos, empadronamientos irregulares y otros documentos falsificados. Hay 13 personas detenidas en Ferrol (12) y A Coruña (1), entre los que se encuentran los principales responsables del entramado.

Se les imputan delitos de organización criminal, falsedad documental y contra los derechos de los extranjeros.  Además, se han realizado tres registros domiciliarios en los que se han incautado 24.000 euros en efectivo y 39 pasaportes manipulados.

La investigación policial se inició tras detectarse indicios de senegaleses que viven en A Coruña y que estaban usando documentos falsos para obtener la nacionalidad. Poco a poco, se dieron cuenta de que había una organización detrás de todos los casos.

Su modus operandi consistía en simular vínculos familiares entre los solicitantes y terceras personas que fingían ser padres o familiares directos. Estas personas aportaban la documentación falsificada.

La organización, integrada por varios senegaleses de nacionalidad española y una abogada, lo gestionaba todo: obtenía la documentación, enseñaba que debían decir los implicados y realizaban todos los trámites.

Ciudadanos de Marruecos en el consulado general de Bilbao tramitan documentación para regularizar su situación

Galicia registra casi 39.000 solicitudes en el proceso de regularización de migrantes

Más información

Te puede interesar

Uno de los conciertos de la OSG en la iglesia de San Ignacio, en Bogotá (Colombia)

La Sinfónica de Galicia también triunfa al otro lado del Atlántico
Óscar Ulla
Uno de los roedores detectados en la reformada área infantil de A Ribeira

Betanzos limpia el parque infantil de A Ribeira donde se detectó la presencia de roedores e insiste en que se trata "dun episodio illado"
Redacción
El ideal gallego

El festival Quincegotas lleva la danza contemporánea a cuatro espacios emblemáticos de A Coruña
Redacción
Manifestación en defensa de la vivienda digna en Oviedo

La huelga general por la vivienda tendrá lugar el 11 de noviembre
EFE