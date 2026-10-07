Desarticulan una red que falsificaba documentos para inmigrantes senegaleses

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal por facilitar la nacionalidad española a migrantes senegaleses mediante el uso de pasaportes falsos, empadronamientos irregulares y otros documentos falsificados. Hay 13 personas detenidas en Ferrol (12) y A Coruña (1), entre los que se encuentran los principales responsables del entramado.

Se les imputan delitos de organización criminal, falsedad documental y contra los derechos de los extranjeros. Además, se han realizado tres registros domiciliarios en los que se han incautado 24.000 euros en efectivo y 39 pasaportes manipulados.

La investigación policial se inició tras detectarse indicios de senegaleses que viven en A Coruña y que estaban usando documentos falsos para obtener la nacionalidad. Poco a poco, se dieron cuenta de que había una organización detrás de todos los casos.

Su modus operandi consistía en simular vínculos familiares entre los solicitantes y terceras personas que fingían ser padres o familiares directos. Estas personas aportaban la documentación falsificada.

La organización, integrada por varios senegaleses de nacionalidad española y una abogada, lo gestionaba todo: obtenía la documentación, enseñaba que debían decir los implicados y realizaban todos los trámites.