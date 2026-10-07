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A Coruña

La consultora coruñesa Talento dispara sus ingresos un 269%

El beneficio neto registrado por la empresa se incrementa de 136.000 a 171.000 euros, un 26% más

Iván Aguiar
Iván Aguiar
07/10/2026 04:48
tEl CEO de Talento, Diego Carbajosa; la cofundadora Raquel Quiroga; y el director de Estrategia, César Hernández, en la sede central de A Coruña
El CEO de Talento, Diego Carbajosa; la cofundadora Raquel Quiroga; y el director de Estrategia, César Hernández, en la sede central de A Coruña
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Talento Grupo Internacional es una empresa con sede en el centro de A Coruña que ha irrumpido con fuerza en el sector de los recursos humanos en un contexto en el que hay un déficit de trabajadores en el mercado laboral.

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Así lo reflejan las cuentas anuales del ejercicio de 2025 que ha depositado en el Registro Mercantil. En ellas se muestra que ha experimentado un notable crecimiento financiero al alcanzar 2,6 millones de euros en ventas, lo que supone un incremento del 269% respecto a los 700.000 euros registrados durante 2024. En consonancia con este avance, el beneficio neto final del ejercicio ascendió a 171.736 euros, representando un aumento del 26% frente a los 136.058 euros obtenidos en el periodo anterior.

Nacimiento

Esta compañía cuenta con presencia en 43 provincias de España y se ha expandido por el mundo, en especial en el continente americano. Para afrontar este trabajo, dispone de una plantilla de 70 profesionales repartidos entre España e Hispanoamérica, donde opera en cinco países: Perú, Argentina, Colombia, Chile y Ecuador.

Talento Grupo Internacional nació en el contexto de un mercado laboral en el que faltan profesionales cualificados en España y Europa. Así, facilita cubrir esa demanda y ayuda a personas que quieren iniciar una nueva vida en Europa. El proyecto empezó a gestarse en 2022 y nació oficialmente en 2024.

La compañía, cuyo consejero delegado es Diego Carbajosa, cuenta con un equipo multidisciplinar y multicultural, especializado en logística, ingeniería, mejora de procesos, consultoría empresarial y gestión de personal. Ofrece soluciones personalizadas a empresas y a profesionales que buscan oportunidades laborales en Europa.

Como muestra del trabajo que ha asumido desde su puesta en funcionamiento, hasta la fecha ha facilitado la incorporación de más de 3.500 profesionales al mercado laboral europeo y ha prestado servicio a 270 empresas.

“Este impacto trasciende el ámbito estrictamente profesional: la compañía ha contribuido también a la llegada de más de 300 familias a Galicia. Actualmente, más de 1.400 personas se encuentran en proceso de iniciar una nueva etapa profesional”, destaca esta empresa coruñesa.

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