A Coruña sigue engrosando su calendario: Catalina Grande Piñón Pequeño y Barry B se suman al 2027 musical

Barry B, en una imagen promocional Cedida

A Coruña sigue adelantando sus regalos de Navidad con meses de antelación, en forma de más anuncios de conciertos para el próximo año 2027.

Uno de los últimos en incorporarse al calendario musical herculino del próximo año es Barry B. Tras su paso por el muelle de Batería, en el marco de Noites do Porto, el pasado verano, el artista burgalés emprenderá nueva gira, ‘Fortuna tour’, con la que recorrerá los escenarios de España con las creaciones del que será su próximo disco. En A Coruña recalará el 20 de febrero, concretamente en la sala Pelícano, donde buscará dar una nueva muestra del crecimiento musical que viene demostrando en los últimos años. Las entradas para esta cita en la Pelícano ya están a la venta, desde 30 euros, a través de la plataforma de venta online Enterticket.

La otra nueva confirmación es la de Catalina Grande Piñón Pequeño. Las letras ácidas llenas de humor de la banda leonesa se sumarán en marzo al cartel de la segunda edición del ExpoRock. El grupo, que el pasado año publicó ‘Música para mastines’, compartirá cartel el 13 de marzo en ExpoCoruña, a la espera de más confirmaciones, con Los Enemigos y Lendakaris Muertos.

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Se van sumando así a conciertos que se han ido anunciando en las últimas semanas y que van rellenando ya un calendario de 2027 con no pocas visitas musicales. Y es que recientemente también anunció actuación en A Coruña D. Valentino, que regresará a Galicia el 16 de abril de 2027 para presentar ‘Baby’, el disco que acaba de publicar hace apenas cuatro meses. Las entradas están a la venta a través de la página web de Bring the Noise.

Otro que confirmó recientemente visita a A Coruña es el compositor catalán Carlos Sadness. Su actuación será el 6 de marzo de 2027, en Inn Club. El músico aprovechará su nueva visita para visitar canciones de distintos momentos de su trayectoria artística, sin descartar alguna canción nueva que publicará en el futuro. Y es que el artista barcelonés tiene en mente nuevo trabajo discográfico, que previsiblemente verá la luz durante el próximo año. Las entradas para su concierto en Inn Club ya están a la venta a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.

Una incorporación más es la de Mujeres, en el marco del ciclo ‘Momentos Alhambra’. Al amparo de la marca cervecera actuarán el 16 de abril en la viguesa sala Supersonic y, un día más tarde, en el Pantalán, en A Coruña. La banda barcelonesa publicó el pasado mes de marzo su último disco, ‘Es un dolor inexplicable’, y las entradas para el concierto herculino ya se pueden comprar a través de la plataforma online de Ataquilla.