Un homenaje al artista gallego Xusto Moreda en el mismo lugar en el que expuso su obra hace 50 años

Un momento del homenaje a Xusto Moreda en la librería Lume Quintana

Él siempre presumía de su Ribadeo natal, pero A Coruña le recibió con los brazos abiertos hace 60 años y aquí vivió hasta su fallecimiento hace cuatro años. Hace exactamente medio siglo, Xusto Moreda expuso su obra en la librería Lume, ahora su obra vuelve a colgar de las paredes del espacio cultural del mismo nombre.

“Son unas catorce obras de aquella época, en torno al año 76, cuando expuso en Lume”, explica Nicolás Fernández, depositario de su legado artístico, sobre las piezas que colgarán de las paredes de la librería Lume hasta el 27 de noviembre. Sus creaciones, apunta, “siguen siendo innovadoras pese a los 50 años que pasaron, diría que son casi todas expresionistas”. Y es que el expresionismo figurativo, con trazos surrealistas, fue clave en su desarrollo artístico.

Él tenía muy claro que persona y artista eran prácticamente uno, indivisibles, y así su forma de ser también se dejaba entrever en sus obras.

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A A Coruña llegó “con 21 o 22 años” y, aunque volvía a Ribadeo a menudo, la urbe herculina lo recibió “con los brazos abiertos y lo aceptó con mucho cariño”. Se volcó con la vertiente cultural de la ciudad, rememora Fernández, que recuerda que Xusto Moreda llegó a firmar carteles para las fiestas de Carnaval de la ciudad y para Amigos de la Ópera de A Coruña.

Pero su Ribadeo natal nunca dejó de estar en él. “Iba a Ribadeo a menudo, él siempre presumió de ella y en todos los sitios donde expuso decía que era de Ribadeo, siempre la nombraba”, apunta Fernández, que recuerda que este pasado verano “el pueblo de Ribadeo le dedicó una placa en su casa natal”.

Recopilación

En paralelo a esta muestra y al homenaje en su ciudad natal hay un proyecto para recopilar su trabajo artístico en un libro, gracias a la Diputación de A Coruña.

Explica Fernández que el proyecto está en imprenta y espera que a finales de año pueda ser una realidad, aunque reconoce que el trabajo, del que se encargó principalmente la comisaria del proyecto, Ana Vasco, “fue bastante difícil”. Porque pese a residir durante gran parte de su vida en A Coruña, su obra recorrió buena parte de Galicia y de España. “Expuso en Lleida, Madrid, Valladolid, Santiago, Lugo, Vigo... hay obra en muchos sitios, Ana se encargó de buscarla y de recopilarla para el libro”, indica Fernández sobre la obra de Xusto Moreda, que trascendió incluso a la escrita, ya que fueron muchos los que pusieron palabras a sus creaciones, como Manuel Lourenzo, Antón Avilés de Taramancos o Miguel Anxo Fernán-Vello, entre otros.