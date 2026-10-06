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A Coruña

Representantes de Miss Maruja ganan su peso en queso con una cheesecake con mermelada de frambuesa 

Elena Baleato
06/10/2026 18:41
Cheesecake con mermelada casera de fambruesa elaborada por Miss Maruja
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El restaurante de desayunos y brunch coruñés Miss Maruja resultó el ganador del Concurso Tartas de Queso 2026 celebrado este lunes, gracias a una de sus creaciones: la Cheesecake con mermelada casera de frambuesa.  

El concurso patrocinado por los fabricantes de queso crema y mascarpone, Quescrem, se llevó a cabo en Decanta-t Restaurante, con la organización de la distribuidora de alimentos y bebidas, Discoa,  patrocinado por los fabricantes de queso crema y mascarpone, Quescrem.   

Entre los jurados se encontraban el creador contenido coruñés Nico Clouston, el periodista Pablo Portabales y el el chef carballés, Adrián Felipez.

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