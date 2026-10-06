Cheesecake con mermelada casera de fambruesa elaborada por Miss Maruja capture de @missmaruja

El restaurante de desayunos y brunch coruñés Miss Maruja resultó el ganador del Concurso Tartas de Queso 2026 celebrado este lunes, gracias a una de sus creaciones: la Cheesecake con mermelada casera de frambuesa.

El concurso patrocinado por los fabricantes de queso crema y mascarpone, Quescrem, se llevó a cabo en Decanta-t Restaurante, con la organización de la distribuidora de alimentos y bebidas, Discoa, patrocinado por los fabricantes de queso crema y mascarpone, Quescrem.

Entre los jurados se encontraban el creador contenido coruñés Nico Clouston, el periodista Pablo Portabales y el el chef carballés, Adrián Felipez.