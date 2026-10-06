Ninguna gran superficie pudo con la droguería Llamazares, en A Coruña: “Intentas asesorar, nunca engañar”

Teresa Llamazares, frente a su negocio en la avenida de Oza, 85 EC

Más de medio siglo de vida en el corazón de un barrio que, cuando vio nacer a este negocio, todavía era la entrada a la ciudad. El bazar-droguería Llamazares, en el número 85 de la avenida de Oza, abrió en 1974. Fue cuando Manuel Llamazares y Josefa Miguélez regresaron a Galicia tras más de una década como emigrantes en Francia.

“Cuando volvieron tenían un amigo en la calle Barcelona con un negocio de este tipo, así que mis padres decidieron montarlo aquí, en lo que era por aquel momento la entrada de A Coruña”, señala Teresa, hija de los fundadores, que se puso al frente de este comercio hace 24 años.

Pero en este medio siglo no solo ha evolucionado urbanísticamente la zona. Los productos a la venta en este establecimiento, que mantiene el rótulo original, también se han ido adaptando, aunque siempre con una misma premisa: la calidad. “En aquel momento estaba más destinado a una droguería, pero también había mucha lámpara y mucha decoración y vajillas. Ahora lo que más trabajo es el menaje, la flor de tela (sobre todo en verano y difuntos), el pequeño electrodoméstico, la ferretería y la iluminación”, comenta.

La evolución del barrio

La zona, dice, “evolucionó mucho”: “Esto era las afueras y ahora está integrado. Ya no es solo un barrio de gente mayor, hay mucha gente joven”. Pese a que el auge de la compra online siempre es la espada de Damocles del comercio de proximidad, la propietaria de este negocio percibe que “cada vez más gente viene a tener una atención personalizada y opinión”, algo que, dice, “solo se ofrece en el comercio local”.

Llamazares, que cuando era pequeña ya ayudaba a sus padres en su droguería, siempre ha estado vinculada a este local, situado en el corazón del barrio. “La gente confía en ti, te conoce y busca en ti un respaldo. Intentas ayudar a la gente, nunca engañar, que es lo fundamental”. Esta es la base, dice, pero la clave para mantenerse en pie tantas décadas es la “calidad”. “Intentas tener siempre un buen producto, trabajar con calidad, que es lo más importante y lo que te va a diferenciar”, añade.

La competencia, claro está, “es dura”, pero Llamazares ha podido con todo. “Resistimos a El Corte Inglés, a los centros comerciales, a Continente, a Alcampo, a los chinos y a Cadena 100. Si trabajas con calidad y seriedad, además de un trato cercano, el cliente siempre te va a elegir”, explica. Gracias a todo ello, este bazar-droguería sigue soplando velas.

Llamazares, además, no le teme al futuro. Y cuando llegue el momento de jubilarse, lo hará tras toda una vida vinculada al comercio local y al barrio. “Al salir del colegio venía a echar una mano a mis padres”. Ahora, quienes buscan su ayuda y su consejo son los vecinos de una zona que no sabe lo que es pasear por la avenida de Oza sin ver su histórico rótulo.