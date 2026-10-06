Miguel Lorenzo, tras la negativa a negociar los presupuestos: “En vez de gastar en los Cantones, deberían gastar en arreglar las viviendas vacías”

Miguel Lorenzo durante la rueda de prensa Patricia G. Fraga

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ofreció este martes una rueda de prensa para aclarar los motivos de su negativa a negociar los presupuestos con el PSOE de A Coruña. El mismo día en el que estaba convocada una reunión entre ambos partidos para dialogar sobre las cuentas de 2027, y que no tendrá lugar tras el rechazo de los populares, Lorenzo calificó de “sesgado” el informe económico que el Gobierno local le remitió pasadas las 15.00 horas de este lunes.

La que era una de las condiciones puestas por el Partido Popular para sentarse a negociar, llegó, dijo Lorenzo, “tarde” y después de “tres años y medio en los que no nos dieron ni el pan, ni la sal, ni el agua”. Así, tras anunciar su renuncia a acudir a la cita de este martes por la falta de información a 24 horas del encuentro’ “recibimos a las 15.15 horas un informe firmado por Lage Tuñas, pero me encontré con un mitin, un informe político. Me esperaba algo que no fuese sesgado y que fuese independiente”.

El PP de A Coruña rechaza negociar los presupuestos con el PSOE por no recibir la documentación a tiempo Más información

A la solicitud de conocer la situación financiera del Ayuntamiento, el portavoz del PP sostiene que no han recibido los datos. Tampoco sobre la ejecución presupuestaria de este 2026. “Estaba establecido pedir un crédito de cuarenta millones para inversiones. Sobre esto no nos dice y no sabemos nada. No sabemos si se ha pedido o se va a pedir ese crédito”, asegura.

Otra de las condiciones fijadas por Lorenzo era que, las mociones relativas a barrios y que fueron aprobadas en plenos por unanimidad, se incluyesen en los presupuestos. “Su contestación es que elija yo cuáles quiero. Yo no tengo que elegir, yo ya dije lo que tenía que hacer”. Sobre los impuestos, el popular recuerda que “pedíamos una rebaja, pero ya se nos dijo que rebaja no y que, en algunos casos, van a subir el IPC”.

En cuanto a la principal preocupación de los españoles, la vivienda, el portavoz del PP en A Coruña se pregunta: “¿Qué ha hecho Inés Rey por la vivienda en esta ciudad? Tiene cuarenta viviendas vacías que puede poner en alquiler social y que no puede porque no las ha arreglado”. En relación a esto, Lorenzo aconseja al Gobierno de Inés Rey a que, “en vez de gastar en los Cantones, deberían gastar en arreglar las viviendas vacías”.