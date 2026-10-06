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A Coruña

Los nutricionistas en A Coruña ponen límites a la moda de la microbiota: “No todo se arregla con un probiótico”

Los especialistas advierten de que, aunque no es negativo, hay “mucho marketing” alrededor de esta tendencia

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
06/10/2026 03:45
La presidenta del Colegio de Dietistas-Nutricionistas, Uxía Rodríguez
La presidenta del Colegio de Dietistas-Nutricionistas, Uxía Rodríguez
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La microbiota se ha convertido en una de las últimas modas de la alimentación, pero alrededor de ella también han proliferado mensajes y productos que prometen soluciones mágicas. “Hay mucho marketing”, advierte Uxía Rodríguez, presidenta del Colegio de Nutricionistas-Dietistas de Galicia, con sede en A Coruña. Aunque afirma que “no es algo negativo”, pide asesorarse siempre con un profesional y no obsesionarse con esta tendencias: “Ni todo el mundo necesita hacer pruebas ni todo se arregla con un probiótico”.

Pese a que las redes se han llenado de mensajes sobre la microbiota, lo cierto es que hay muchas personas que todavía desconocen qué es y su importancia nutricional. Tal y como explica Rodríguez, “la microbiota intestinal es del conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino, es decir, bacterias, virus, hongos y otros microorganismos”.

¿Para qué es beneficioso? Una microbiota diversa y equilibrada “ayuda a fermentar” parte de la fibra que no se digiere, produce “compuestos beneficiosos” para el intestino, “se relaciona con el sistema inmunitario” y contribuye al buen funcionamiento digestivo.

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Hay muchos hábitos que pueden perjudicar la microbiota, sobre todo una dieta pobre en fibra, con poca verdura, fruta, legumbres o cereales integrales o el consumo frecuente de ultraprocesados “de baja calidad nutricional”.

Pero no sólo afecta negativamente lo que comemos, también los hábitos de vida. Así pues, “el exceso de consumo de alcohol, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés mantenido o dormir mal” altera la microbiota, para la cual tampoco es bueno el “uso de antibióticos que no son necesarios”.

“A veces, por molestias digestivas, una persona elimina muchos alimentos vegetales durante meses y acaba reduciendo mucho la diversidad de la alimentación”, advierte la presidenta de los nutricionistas. En este sentido, Rodríguez recuerda que la base es una alimentación variada, rica en alimentos vegetales, con suficiente fibra y ajustada a la tolerancia de la persona.

La dieta gallega, una aliada

Para ello, la dieta gallega tradicional es una gran aliada. “Tenemos una cultura alimentaria con productos muy interesantes: legumbres, patata, verduras como grelos, berzas o repollo, frutas, pescado, marisco, pan de calidad, platos de cuchara y cocina casera. Todo eso puede encajar muy bien con una buena salud intestinal”, asegura la nutricionista.

El problema aparece cuando esa tradición se desplaza hacia un patrón “más moderno”, con menos cocina, menos legumbre, menos verdura y más productos preparados, bollería, bebidas azucaradas o comida rápida. “También cuando se abusa de embutidos, carnes procesadas, alcohol o raciones excesivas”, incide Rodríguez.

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Por otro lado, la presidenta del Colegio de Nutricionistas-Dietistas pide no demonizar los productos procesados, ya que no todos “son malos”.

“Un yogur natural, unas legumbres cocidas en conserva, verduras congeladas, pescado en conserva o pan de buena calidad son alimentos procesados y pueden formar parte de una dieta saludable”, explica.

Lo no recomendable, prosigue, son aquellos productos ultraprocesados con exceso de sal, azúcares, grasas de mala calidad, alta densidad energética, baja saciedad y “un diseño muy orientado a comer más”. 

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