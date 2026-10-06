Los cinco miembros del jurado que decidirán los futuros usos del puerto de A Coruña

Muelle pesquero de A Coruña Javier Alborés

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha hecho público este martes la designación de un comité de expertos que se encargará de evaluar las cinco propuestas finalistas que optan a elaborar el Máster Plan de Coruña Marítima, con el que se definirán los futuros usos del Puerto Interior.

Está compuesto por cinco miembros, con representación tanto de la administración local, autonómica y estatal: Heriberto García (director general del Instituto de Vivienda y Suelo), Sagrario Ron (directora del Área de Planificación Estratégica del Ayuntamiento de A Coruña), Pilar Parra (subdirectora de Gestión Portuaria de Puertos del Estado), María Prada (jefa de Urbanismo de la Gerencia Noroeste Asturias y Galicia de ADIF) y Eduardo Blanco (jefe del Área de Gestión de Patrimonio, Energía y Pesca de la Autoridad Portuaria).

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Las bases del contrato establecen que este jurado se encargará del “análisis de los criterios de valoración sometidos a juicios de valor” de las cinco propuestas finalistas. Si los integrantes de este órgano lo consideran necesario, podrán solicitar el “apoyo de asesoría externa especializada en aquellas materias que resulten necesarias para la correcta evaluación de las ofertas”.

Los miembros de este comité emitirán un informe que remitirán a la Mesa de Contratación, que se encarga de la adjudicación del contrato. Tras esto, se evaluarán las ofertas económicas presentadas.

Proceso

“Un comité de expertos, formado por técnicos designados por las administraciones que conforman Coruña Marítima, analizará en profundidad cada una de las propuestas para valorar sus características y fortalezas desde una perspectiva integral”, aseguraron el pasado lunes los integrantes de esta iniciativa, en la que participan Autoridad Portuaria, Ayuntamiento, Xunta y Estado. Ahora, ya se conocen los nombres de sus integrantes.

La previsión es que, antes de que finalice el año, el comité eleve su propuesta de resolución del concurso a la Mesa de Contratación, manteniéndose el objetivo de que la elección se lleve a cabo con la unanimidad de todas las administraciones. Se valorarán aspectos como la calidad técnica de la solución planteada, su funcionalidad, los aspectos ambientales y económicos, así como la ordenación urbanística global de los ámbitos objeto de actuación.

Una vez escogido el proyecto ganador, durante el próximo año se desarrollará un proceso de colaboración con el equipo seleccionado para perfeccionar la propuesta, concretar soluciones y adaptar aquellos aspectos que resulte necesario ajustar, tanto desde el punto de vista técnico como urbanístico y social.

Cinco meses después de la selección de los cinco equipos para esta fase final, todos habían presentado sus propuestas antes de la fecha límite, fijada para el pasado lunes.

En este concurso participan la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Typsa y RSHP Architects, a lo que hay que sumar a la candidatura de Alianza Junquera, West 8, Eptisa y Sener. Batlle i Roig Arquitectura, 3XN Copenhagen y Ove Arup & Partners forman otra de las candidatas.

Las otras dos propuestas entregadas para la fase final de este concurso son las de Idom y Zaha Hadid Limited, y la de Bjarke Ingels Group y WSP Spain-Apia.