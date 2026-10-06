Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Venerable Orden Tercera estrenará su nuevo aspecto a principios de 2027

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, supervisó esta mañana las obras junto al ministro y presidente del templo, Salvador Peña

Dani Sánchez
Dani Sánchez
06/10/2026 14:03
Belén do Campo supervisó, esta mañana, las obras en la Venerable Orden Tercera
Belén do Campo supervisó, esta mañana, las obras en la Venerable Orden Tercera
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La iglesia de la Venerable Orden Tercera de San Francisco estrenará sus nuevo aspecto a principios de 2027, con el objetivo de lucir como nueva antes de Semana Santa. Los trabajos en el templo, que la Xunta señala que se encuentran por encima del 70% de ejecución, finalmente se demorarán hasta el próximo mes de febrero, a pesar de que el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, confirmase en una visita a las instalaciones el pasado mes de febrero que los trabajos se finalizarían "ao longo do verán". No obstante, desde el Gobierno autonómico recordaron que la iglesia estaba en una "situación moi mala a nivel estrutural" y que, por este motivo, dependían de la situación meteorológica, que acabó condicionando los primeros plazos de finalización de los trabajos.

El ministro de la Orden Tercera, Salvador Peña, mostrando a las visitas los daños en el edificio

La Orden Tercera comienza su reforma, que durará todo un año

Más información

Durante la mañana de este martes, fue la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, la encargada de supervisar las actuaciones en la Orden Tercera, junto al ministro y presidente del templo, Salvador Peña, quien informó de los trabajos que todavía quedan por ejecutar en la capilla y en los edificios anexos, así como las necesidades de conservación del inmueble. A lo largo del encuentro, el representante mostró a la delegada de la Xunta las actuaciones en la estructura de madera y en la sacristía y el almacén. Durante la reunión, Docampo también conoció otras labores relacionadas con la conservación y funcionalidad del edificio, entre ellas la preinstalación eléctrica, la sustitución de ventanas deterioradas y la reparación de los acabados interiores.

Los trabajos

Precisamente, hace justo un año que se iniciaba la reforma en la Venerable Orden Tercera. Los trabajos, que cuentan con una inversión superior al medio millón de euros, contemplan una renovación integral de las cubiertas, con la sustitución de las existentes por nuevas soluciones compuestas por un entablado de madera de castaño y teja curva bajo placas de fibrocemento. Así, en los puntos singulares se emplea zinc, para garantizar la correcta impermeabilización y evitar nuevas entradas de agua.

Las mascotas fueron bendecidas este sábado

Las benditas mascotas de A Coruña: la Orden Tercera acoge la misa más desobediente

Más información

En este sentido, también se está actuando sobre la estructura de madera, con la incorporación de una nueva estructura laminada del mismo material. El proyecto apuesta, además, por la conservación de los elementos originales que presentan un menor grado de deterioro, mediante su reutilización. En el edificio destinado a la sacristía y almacén, también se recuperan piezas de madeira de pino, con actuaciones de reparación y refuerzo en las partes que lo precisan. La intervención incluye igualmente mejoras en la fachada norte del edificio de la vivienda, con la limpieza de los paramentos, y el rejuntado del resto de la fábrica. Además, se mejorará la recogida de las aguas de la cubierta mediante la instalación de canalones y bajantes de zinc y se protegerá con este material el resalto existente en el segundo nivel.

La Venerable Orden Tercera de San Francisco, este próximo año, sí podrá disfrutar de la Semana Santa al completo. Como presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, Peña es una de las personas que más implicación tiene en la organización de los actos de esta celebración, que en el año 2027, además, coincidirá con la celebración del Ano Santo Xacobeo, una coincidencia que otorgará una mayor relevancia en la ciudad, en este caso, durante los últimos días de marzo.

Salvador Peña, ministro de la Orden Tercera

Salvador Peña | “Me encanta el lenguaje de Monte Alto; a mi perro le puse Nano, que es Neno pero en valenciano”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Belén do Campo supervisó, esta mañana, las obras en la Venerable Orden Tercera

La Venerable Orden Tercera estrenará su nuevo aspecto a principios de 2027
Dani Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

El Gobierno aprueba los decretos de vivienda con incorporaciones que mantienen su esencia
EFE
Las obras acabarán este mes de octubre

Carral avanza en la renovación de aceras de la avenida de Os Mártires
Redacción
Diputados del PP llegan al Congreso de los Diputados

El PP solicita en la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por financiación ilegal
EFE