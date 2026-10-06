La Venerable Orden Tercera estrenará su nuevo aspecto a principios de 2027

Belén do Campo supervisó, esta mañana, las obras en la Venerable Orden Tercera Cedida

La iglesia de la Venerable Orden Tercera de San Francisco estrenará sus nuevo aspecto a principios de 2027, con el objetivo de lucir como nueva antes de Semana Santa. Los trabajos en el templo, que la Xunta señala que se encuentran por encima del 70% de ejecución, finalmente se demorarán hasta el próximo mes de febrero, a pesar de que el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, confirmase en una visita a las instalaciones el pasado mes de febrero que los trabajos se finalizarían "ao longo do verán". No obstante, desde el Gobierno autonómico recordaron que la iglesia estaba en una "situación moi mala a nivel estrutural" y que, por este motivo, dependían de la situación meteorológica, que acabó condicionando los primeros plazos de finalización de los trabajos.

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Durante la mañana de este martes, fue la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, la encargada de supervisar las actuaciones en la Orden Tercera, junto al ministro y presidente del templo, Salvador Peña, quien informó de los trabajos que todavía quedan por ejecutar en la capilla y en los edificios anexos, así como las necesidades de conservación del inmueble. A lo largo del encuentro, el representante mostró a la delegada de la Xunta las actuaciones en la estructura de madera y en la sacristía y el almacén. Durante la reunión, Docampo también conoció otras labores relacionadas con la conservación y funcionalidad del edificio, entre ellas la preinstalación eléctrica, la sustitución de ventanas deterioradas y la reparación de los acabados interiores.

Los trabajos

Precisamente, hace justo un año que se iniciaba la reforma en la Venerable Orden Tercera. Los trabajos, que cuentan con una inversión superior al medio millón de euros, contemplan una renovación integral de las cubiertas, con la sustitución de las existentes por nuevas soluciones compuestas por un entablado de madera de castaño y teja curva bajo placas de fibrocemento. Así, en los puntos singulares se emplea zinc, para garantizar la correcta impermeabilización y evitar nuevas entradas de agua.

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En este sentido, también se está actuando sobre la estructura de madera, con la incorporación de una nueva estructura laminada del mismo material. El proyecto apuesta, además, por la conservación de los elementos originales que presentan un menor grado de deterioro, mediante su reutilización. En el edificio destinado a la sacristía y almacén, también se recuperan piezas de madeira de pino, con actuaciones de reparación y refuerzo en las partes que lo precisan. La intervención incluye igualmente mejoras en la fachada norte del edificio de la vivienda, con la limpieza de los paramentos, y el rejuntado del resto de la fábrica. Además, se mejorará la recogida de las aguas de la cubierta mediante la instalación de canalones y bajantes de zinc y se protegerá con este material el resalto existente en el segundo nivel.

La Venerable Orden Tercera de San Francisco, este próximo año, sí podrá disfrutar de la Semana Santa al completo. Como presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, Peña es una de las personas que más implicación tiene en la organización de los actos de esta celebración, que en el año 2027, además, coincidirá con la celebración del Ano Santo Xacobeo, una coincidencia que otorgará una mayor relevancia en la ciudad, en este caso, durante los últimos días de marzo.