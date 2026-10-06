Fachada de la nueva estacion de autobuses de A Coruña Carlota Blanco

La nueva estación de bus de A Coruña abrirá sus puertas en “pocas semanas”. Así lo adelantó en la mañana de este martes el vicepresidente y conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, quien recordó que, aunque las obras en la terminal de la avenida de A Sardiñeira terminaron a principios de año, la licitación de su gestión demoró la puesta en marcha del servicio.

La Xunta publicó el pasado mes de junio la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, y por el procedimiento de urgencia, la licitación de la concesión de la nueva estación de autobuses de la ciudad, tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento sobre su gestión que permita su apertura y puesta en marcha. Una gestión que para el Gobierno local “no tiene sentido” asumir, ya que “los buses son autonómicos”.

A principios del pasado mes de septiembre, La Xunta remitió al Ayuntamiento una propuesta formal para implantar una nueva parada de autobús en el número 95 de la ronda de Outeiro, en sentido salida hacia A Gaiteira, frente al CEIP San Francisco Javier, situado a unos 300 metros de la actual estación. El motivo, señaló el Gobierno autonómico, es que su posición "resulta máis próxima para as zonas de Elviña e Monelos que a propia estación actual".