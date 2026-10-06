La conexión entre A Coruña y Ferrol, la derrota más dolorosa del ferrocarril en Galicia

Un tren Regional de la línea A Coruña-Ferrol, a su paso por la estación de Betanzos-Infesta Javier Alborés

Todo aquel que se desplaza de forma habitual entre las principales ciudades de Galicia sabe que lo ideal, si quiere ahorrarse el precio de la gasolina y de los peajes, o realizar el viaje de forma más cómoda –y muchas veces también más rápida– es hacerlo en tren. La comparativa si cabe coge más confianza si se compara el ferrocarril con el bus. Y es que, si por la estación de bus de A Coruña pasaron unos tres millones de viajeros en 2025 entre todos sus desplazamientos, por la terminal ferroviaria, tan solo hacia las principales urbes y sus paradas intermedias se contabilizan casi cuatro.

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Sin embargo, no todas las ciudades gallegas cuentan con una conexión rápida, cómoda y económica, como la que se ofrece en los desplazamientos del Eje Atlántico (línea entre A Coruña y Vigo) o hacia Ourense, por ejemplo. Entre otras urbes, esas conexiones eficientes tienen al bus como principal protagonista. Un ejemplo de esa batalla perdida del ferrocarril es la línea A Coruña-Ferrol, donde mientras pasajeros se quedan en tierra por ‘overbooking’ en los buses de la terminal de la calle Caballeros, los convoyes que parten de San Cristóbal (ahora desde la avenida del Ferrocarril) hacia la ciudad departamental lo hacen prácticamente vacíos. De hecho, en 2025 tan solo pasaron por la estación de Ferrol unos 80.000 viajeros. Y, la mayoría de ellos, lo hicieron en la línea de vía estrecha –conocida como FEVE por ser la empresa pública que explotó el servicio hasta finales del año 2012– entre la ciudad gallega y Gijón.

Mejoras en la línea

Desde A Coruña parten al día tan solo cinco frecuencias por sentido al día hacia Ferrol, por las casi treinta que oferta el bus –seis veces más–. Aunque en realidad, estas expediciones no tienen ni intención ni horario para comunicar ambas ciudades, sino para dar enlace en la terminal coruñesa para los viajeros que siguen hacia Madrid. Por lo que, al no tener horarios atractivos, los usuarios utilizan otros medios de transporte.

Hace una semana el Congreso de los Diputados respaldó la proposición no de ley del BNG que exigía una profunda modernización del trayecto

No obstante, este no es el único problema de la línea. Según expertos consultados, a mayores de la vía única y la falta de electrificación, el principal problema es el trazado de la línea, con curvas de radio reducido y algunas pendientes, por lo que se requiere mejorar la infraestructura y, de esta forma, que los trenes puedan alcanzar los 150 kilómetros por hora en algún momento del viaje. Este problema, sumado a las múltiples paradas, hace que hoy los trenes vayan a 54 kilómetros por hora de media y que, en total, la duración del trayecto supera la hora y cinco minutos, por los 40 que suele tardar el autocar.

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Tras muchos años exigiendo mejoras, hace una semana el Congreso respaldaba la realización de actuaciones en la línea, después de que la Comisión de Transportes aprobase la proposición no de ley del BNG que exigía resolver la tramitación del estudio informativo del baipás de Betanzos – maniobra de marcha atrás que exige unos cuatro minutos de detención en la estación de Infesta–, así como rectificación de curvas, duplicación de vía, electrificación y renovación de túneles, entre otros aspectos.

Según inciden los expertos, la línea se construyó para una necesidad militar de la Armada, “sin finalidad comercial y al mínimo coste”, de ahí su calidad del trazado. A principios de los 2000 la línea se modernizó, pero con la apertura de la autopista hasta Ferrol el autobús ganó muchos puntos frente a una línea con un trazado de principios del siglo pasado.

Antecedentes

En realidad, la competencia entre el autobús y el ferrocarril en esta línea es algo que viene de hace muchos años. Y, para desgracia del tren, éste siempre fue el perjudicado. Antes de llegar la autopista hasta Ferrol, en los años 90, había autobuses cada hora y, durante varios años, solamente dos relaciones diarias por tren, con tiempos de viaje superiores y precios más elevados que el autocar. En aquel momento, tal y como indican los conocedores de la línea, no había interés alguno por parte de Renfe y del Ministerio en potenciar la línea, que incluso estuvo amenazada de cierre.

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Un punto de inflexión sucedió en enero de 1998, cuando el puente de As Pías -por aquel entonces principal entrada a Ferrol- quedó cortado por la colisión del buque de prospección petrolífera 'Discoverer Enterprise'. Como aún no existía la autopista, la única manera de llegar a Ferrol por carretera fue dando un largo rodeo por Neda, bordeando toda la ría. Por ello se estableció un plan alternativo de transporte por ferrocarril con servicios lanzadera entre Ferrol y Pontedeume, y varios de estos continuaban a Coruña. En aquel momento, muchos se acostumbraron a viajar en tren, pero tan pronto se reabrió el puente, se revirtió a la situación anterior al corte del puente.