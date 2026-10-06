José Luis Pereira | “Seas policía o no, las personas somos puro sentimiento”

José Luis Pereira, delante del palacio municipal de María Pita Germán Barreiros

“Las personas somos sentimiento en estado puro”. José Luis Pereira Fandiño lleva 36 años en activo en la policía local y aunque en el trabajo sea de un modo, más racional, fuera ganan los sentimientos. Aunque escribía para él mismo, y para su mujer, ahora vuelca en un libro su labor poética, ‘Años de ceniza, versos de luz’, que presentará en el Sporting Club Casino el día 8 (19.30 horas).

¿Cómo surge esta vena poética y cómo surge el querer plasmarla en un libro? Que son dos pasos distintos.

Distintos, sí. Llevo tiempo escribiendo poesía. Lo que ocurre es que escribes para ti, en mi caso para mi mujer hasta que falleció. Llega un momento, cuando falleció, que en mi vida fue un punto de inflexión, fue como dejar de vivir, como si faltase parte de tu alma. Pero, como todos los tópicos son ciertos, la vida sigue y nosotros con ella. Un día, de casualidad, Manuel Arenas leyó tres o cuatro poemas y le gustaron y me dijo que escribiese unos cuantos más. Tomé de referencia dos personas importantes en mi vida, mi mujer y una amiga de Córdoba a la que admiro mucho. Empecé a escribir mis vivencias, cosas que habíamos pasado, sentimientos que me desbordaban... se los enseñé a Arenas y me ofreció editarlos, decía que eran muy buenos. Eso de muy buenos... (ríe), ya veremos.

Esos primeros, ¿los escribía para usted?

Para mí y los leía mi mujer. Eran una válvula de escape. En el trabajo tengo una imagen distinta. De hecho, todo el mundo me dice “nunca pensé que tú fueses a hacer...”, “no pensaba que...” (sonríe). Porque la gente confunde la vida profesional con la privada. Pero era algo íntimo, sí.

Las sanciones por estacionamiento indebido impuestas por el 092 aumentaron un 3% Más información

¿Y sobre qué escribía cuando era necesaria esa válvula de escape?

Hay dos tipos de personas: racionales y emocionales. Yo soy extremadamente emocional. Siempre escribo sobre sentimientos, lo que siento. Mi mujer era mi contrapunto, mi constelación de atributos, mi cometa Haley.

Cuando pensamos en un policía, pensamos en una persona meramente racional. Poder darle rienda suelta al otro espectro debe ser satisfactorio.

Sí. Aprendes que las emociones, en ocasiones, te juegan malas pasadas. Llega un punto en el que pones a tu corazón y a tu cerebro en la misma mesa a tomar café y llegan a un acuerdo. Yo tomo decisiones con el corazón y la cabeza las ordena. Seas policía o seas lo que seas, estamos hablando de personas, las personas somos sentimiento en estado puro, amamos, lloramos, reímos, odiamos... a veces las líneas que separan unas de otras son imperceptibles. Yo veo la vida bajo sentimientos.

Lleva 36 años en activo...

Me jubilaré con 37 en la policía.

¿Dónde ha trabajado?

Estuve en la calle, siete años de noche y luego oficina, que es donde estoy ahora, en oficina de tramitación de expedientes sancionadores de ocio nocturno.

Tiene poco que ver con la poesía...

La verdad es que no (sonríe).

Cuando se enteran de su vena poética en el trabajo, ¿qué le dicen?

Laboralmente, es una situación muy extraña. Apenas conozco a nadie. Ha entrado tanta, pero tanta gente nueva... con la jubilación anticipada se ha jubilado mucha gente, de mi promoción debo ser de los pocos que quedan y muy posiblemente sea de los más antiguos, sino el que más ahora mismo. Con decir que fui hace poco al cuartel y me pararon en la puerta (ríe). Al 85% no los conozco. Los que conozco se extrañaban: “En ti no me lo imaginaba”, “No das esa imagen...”, por lo que decía antes, a veces confundes trabajo con vida privada y yo en el trabajo siempre he sido una persona de poca mano izquierda, siempre he tenido muy claro cuál era mi obligación, que es defender siempre al más débil.

Aunque este acaba de nacer, ¿se ha asentado ese gusanillo de seguir escribiendo?

Me ofrecieron la posibilidad de escribir una novela. Pero es muy distinto, en la poesía puedes escribir 100, 200, 300 versos y ser todos distintos. La novela ya requiere de trama, argumento, coherencia... También tengo claro que si lo hago, será el segundo y el último. No me voy a dedicar a esto, cuando me jubile me dedicará a estar en mi paraíso, Viveiro, pescar, pasear, jugar al dominó... lo que hace un jubilado normal (sonríe).

Siendo policía, argumentos para una novela seguro que no le faltan.

Sí... pero no quiero mezclar el trabajo con mi vida privada. Tengo en qué basarme, he hecho tres veces el Camino y giraría en torno a eso la novela.

36 años en la policía, ¿está la cosa mejor ahora que antes?

Sí. También es cierto que los dos últimos jefes que hemos tenido hicieron mucho, la sociedad ha avanzado... Los compañeros que entran lo hacen con una formación diferente, la mayoría ahora tiene estudios superiores, eso se nota en el trato con la ciudadanía, en el trato entre compañeros, se nota mucho, hay una diferencia abismal.