Javier Illanes, 40 años al frente de los trenes: "Ha llegado el momento"

Hay viajes que terminan en una estación y otros que quedan para siempre en la memoria. El de Javier Illanes tiene hoy un significado muy especial. El maquinista realizó este martes su último servicio antes de jubilarse y los pasajeros del tren Madrid-A Coruña han querido despedirle con una ovación que ha convertido el trayecto en un homenaje impovisado a toda una vida sobre las vías.

Aunque todavía le quedan algunos días de vacaciones por disfrutar, el servicio de hoy ha sido su último día efectivo de trabajo. Sus compañeros quisieron sorprenderle durante el trayecto con un recibimiento que, reconoce, no esperaba. "Se agradece y no esperas esto ni mucho menos, pero se agradece", explica Javier Illanes.

Javier Illanes posa con sus compañeros y familiares en la estación de A Coruña Víctor Seoane

El maquinista asegura que siempre ha intentado dejar "el pabellón alto" allá por donde ha pasado, además de ser "buena persona y buen profesional" y ayudar a sus compañeros.

"Habrá gente que lo ve y gente que no, pero ahí está mi vida laboral", señala. Durante sus años de profesión también ha tratado de transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, siguiendo la misma cadena de aprendizaje que él vivió cuando comenzó.

De Vigo y Ourense a Madrid

La ruta Madrid-A Coruña no ha formado parte de toda su trayectoria. Los cambios tecnológicos, la llegada de nuevos trenes y la apertura progresiva de las líneas de alta velocidad fueron modificando los recorridos de los maquinistas.

"Al principio íbamos hasta Ourense por temas de jornadas legales y no daba para mucho más", recuerda Illanes. Después llegaron nuevas etapas: primero Medina del Campo, más tarde Zamora y, finalmente, Madrid, a medida que se fueron abriendo los distintos tramos de alta velocidad.

Su carrera ha transcurrido así al ritmo de la evolución del ferrocarril, desde los servicios de mercancías hasta los trenes de viajeros y desde las antiguas rutas entre Vigo y Ourense hasta los actuales recorridos de alta velocidad.

Angrois y los accidentes que cambian una profesión

Al echar la vista atrás, Illanes reconoce que los episodios que más le han marcado han sido los grandes accidentes ferroviarios. Entre ellos, sin hacer mendión explícita, el accidente del Alvia ocurrido en Angrois, en julio de 2013.

El maquinista había conducido aquel tren entre Medina del Campo y Ourense y viajaba como pasajero después de entregar el relevo. El descarrilamiento en la curva de A Grandeira dejó 80 fallecidos y más de un centenar de heridos, además de marcar profundamente a toda la profesión ferroviaria.

Para Illanes, aquella tragedia supuso un antes y un después para quienes trabajan sobre las vías.

Al hablar de los accidentes ferroviarios asegura que a todos le cambió mucho el chip. "Todas estas historias te hacen recapacitar mucho y te hacen darle muchas vueltas a las cosas", añade.

A pesar de la dureza de esas experiencias, asegura que siempre trató de seguir adelante. "Estás haciendo lo que te gusta y tratas de pasar página lo mejor posible y para adelante".

Cuatro décadas al frente de trenes dan para acumular miles de kilómetros y, también, una manera muy particular de entender el oficio. Illanes considera que la profesión de maquinista exige una enorme responsabilidad, pero también permite disfrutar de un trabajo que, con los años, acaba formando parte de la vida. "Muchos hemos entrado sin saber muy bien dónde entrábamos y hemos disfrutado al final de la profesión", explica.

A su juicio, quienes llegan al ferrocarril terminan descubriendo una actividad "bonita", aunque con una exigencia fundamental: la seguridad. "Cuando los llevas son familia. Tratas de que vaya todo bien, ante todo llevarlos bien al destino y, si aún encima puedes llevarlos a la hora, ya lo bordas", comenta entre risas.

40 años después, ha llegado el momento

Natural de Betanzos y vinculado profesionalmente durante toda su vida a A Coruña, Javier Illanes deja hoy los mandos después de cuatro décadas entre trenes de mercancías y de viajeros.

Atrás quedan las antiguas rutas, los servicios desde Vigo, los viajes hasta Ourense, Medina del Campo y Zamora y, finalmente, los recorridos hasta Madrid por las nuevas líneas de alta velocidad.

Y queda, sobre todo, una vida laboral ligada al ferrocarril.

Hoy, en su último viaje, sus compañeros y los viajeros quisieron reconocérselo de la mejor manera posible: poniéndose en pie y dedicándole una ovación dentro del tren Madrid-A Coruña.

"Ha llegado el momento", resume.

Y mientras el tren continúa su camino hacia A Coruña, Javier Illanes cierra el suyo como maquinista. Lo hace con una última imagen difícil de olvidar: todo un tren aplaudiendo al hombre que durante cuatro décadas estuvo al otro lado de la cabina.