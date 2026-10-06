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A Coruña

Idealista sitúa en A Coruña la mayor caída de viviendas en venta desde junio de 2018

El portal indica que, frente a esto, la demanda relativa se multiplicó por siete entre junio de ese año y junio del actual

Europa Press
06/10/2026 15:07
Vista de varios edificios de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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El precio de la vivienda usada en España se ha incrementado un 74,4% desde junio de 2018, hasta alcanzar los 2.930 euros por metro cuadrado en septiembre, mientras el mercado llega a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con los precios de venta y alquiler en máximos y la oferta de vivienda a la baja, según un análisis publicado por Idealista.

El análisis se publica después de que el Congreso rechazara el pasado viernes 2 de octubre los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, que incluían medidas como la suspensión de los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga indefinida de los alquileres y cambios en la fiscalidad de las viviendas vacías y segundas residencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno, este viernes. EFE/J.J. Guillén

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Según Idealista, el precio de la vivienda usada registró en septiembre un incremento interanual del 11,8%, hasta los 2.930 euros por metro cuadrado, después de alcanzar en julio su máximo histórico, con 2.933 euros por metro cuadrado. Además, acumula 21 meses consecutivos de subidas anuales de doble dígito.

Desde junio de 2018, cuando el precio se situaba en 1.680 euros por metro cuadrado, la vivienda usada se ha encarecido un 74,4%. El incremento alcanza el 79% en Madrid, mientras que los precios se han más que duplicado en Valencia y rozan el 100% de subida en Málaga, Palma y Alicante.

En el mercado del alquiler, el precio medio alcanzó en septiembre los 15,1 euros por metro cuadrado al mes, un 5,6% más que un año antes, aunque registró un descenso trimestral del 0,4%. El máximo histórico se alcanzó en julio, con 15,3 euros por metro cuadrado al mes.

MADRID, 26/09/2026.-Centenares de personas han acampado la noche de este sábado en la Puerta del Sol de Madrid al término de la manifestación para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda. El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a acampar en Sol al finalizar la manifestación que ha tenido lugar esta tarde: "Acampada en Sol por el derecho a la vivienda. No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno. ¡Todo el mundo a Sol!", ha apuntado el Sindicato en un mensaje en su cuenta de X.- EFE/ Javier Lizón

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Desde junio de 2018, el precio medio del alquiler ha aumentado un 45,2%. Entre las principales ciudades, las subidas han sido del 74% en Málaga, del 65% en Palma, del 60% en Murcia, del 52% en Madrid y del 41% en Sevilla, mientras que Barcelona registra un aumento del 22%.

Oferta de la vivienda

Asimismo, el análisis de Idealista señala que el 'stock' de viviendas en venta ha caído más de un 38% de media en España entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026.

Las mayores caídas se han registrado en A Coruña (-72%), Bilbao (-68%) y Vitoria (-66%), seguidas de Zaragoza (-60%) y Valencia (-59%). En Madrid, la oferta disponible ha disminuido un 16%, mientras que en Málaga lo ha hecho un 24%, en Girona un 25%, en Barcelona un 26% y en Palma un 33%.

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Por su parte, la demanda relativa de vivienda en venta ha aumentado más de un 300% de media en España entre junio de 2018 y junio de 2026. En Lleida, A Coruña, Tarragona y Murcia se ha multiplicado por siete, mientras que en Vitoria lo ha hecho por seis.

En Málaga, la demanda se ha incrementado un 152% y en Madrid, un 84%. En Barcelona y Sevilla se ha multiplicado por tres.

Zonas tensionadas

En cuanto al mercado del alquiler, Idealista señala que la demanda relativa se ha multiplicado por cinco en España entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026. El incremento llega a casi diez veces en Barcelona y a más de 20 en Tarragona y Lleida.

Al mismo tiempo, la oferta de alquiler ha registrado fuertes descensos, especialmente en las zonas declaradas tensionadas. Barcelona acumula una caída del 84% respecto al segundo trimestre de 2018, seguida de San Sebastián (-76%), Bilbao (-72%), Lleida y Tarragona (-65%).

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En Madrid, Valencia y Sevilla, la oferta de alquiler se ha reducido un 44% en estos ocho años, mientras que en Málaga el descenso ha sido del 7,5%.

El análisis de Idealista concluye su repaso de la evolución del mercado inmobiliario desde 2018 destacando el escenario de precios elevados, menor oferta y una demanda creciente tanto en compraventa como en alquiler.

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