El Gobierno de A Coruña prorroga los presupuestos de 2026

José Manuel Lage Tuñas, en rueda de prensa este martes Patricia G. Fraga

El Gobierno local de A Coruña prorrogará los presupuestos de 2026. El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, anunció este martes la decisión, que llega tras la negativa del PP y BNG para negociar las cuentas del próximo año. Sí dialogará con los nacionalistas para la partida destinada a las entidades sociales.

“La intención del Gobierno local era negociar los presupuestos, pero la oposición ha decidido ponerse en modo elecciones y priorizar los intereses electorales frente a los coruñeses”, señaló el también concejal de Economía.

Lage defendió la “solvencia económica” del Ayuntamiento, así como su capacidad de gasto. La previsión es contactar con el BNG la próxima semana, todo ello tras la propuesta de Francisco Jorquera en un pleno.

“El BNG manifestó, a través de Jorquera, su disposición a negociar el capítulo 4 de los presupuestos. Hay que preguntarle a Avia Veira si piensa lo mismo que Jorquera. Desde la próxima semana contactaremos para que las entidades sociales, vecinales, culturales y deportivas puedan disponer de los convenios nominativos sin que los intereses electorales le impidan sus recursos”, concluyó.

Es la tercera prórroga de unos presupuestos municipales desde que Inés Rey llegó a la Alcaldía en 2019. Las cuentas se extendieron al siguiente ejercicio en los años 2020 y 2023.